猴痘疫苗搶翻！加購萬瓶最快周四到　羅一鈞曝第二階段開打時間

記者洪巧藍／台北報導

本土猴痘疫情增溫，疾病管制署上周開放高風險族群暴露前預防接種疫苗預約登記、接種，首周總計超過500人完成施打，幾乎沒人爽約。疾管署副署長羅一鈞表示，加購1萬瓶猴痘疫苗最快本周四抵台，清明連假期間完成封緘檢驗，連假後宣布第二階段登記與接種規劃，估計連假後一周開打，屆時也會將接種點增至每一縣市都有、約40家醫院提供服務。

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／疾管署提供）



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疾管署統計，截至3月27日共計完成582人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種23人及暴露前預防(PrEP)接種559人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種525人。另因應民眾選擇臺北市立聯合醫院昆明院區之人數近1,700人，須接種Mpox疫苗人數眾多，經臺北市政府衛生局協調臺大醫院及臺北市立聯合醫院和平院區自今(3/28)日開放預約掛號，並分別於4月6日及4月11日起提供接種服務。

疾管署指出，第一階段收到意願登記成功通知的民眾，在4月15日前均可提供接種服務，且因民眾接種情形踴躍，已預約者幾乎都依時間完成接種，故目前不會有剩餘疫苗可供重新開放登記；預估將於4月中旬再開放第二階段平臺提供欲接種之高風險民眾登記。此外，也提醒已接種第1劑Mpox疫苗的民眾，根據文獻，需要於施打14天後，對疾病之保護力才有效，在14天內仍要適當保護自己，減少暴露風險。

疾管署呼籲，Mpox傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診21例病例(14例本土及7例境外移入)，其中10例仍住院隔離治療中，其餘11例已康復出院。