自封「全台最美」中醫師　遭控霸凌騷擾網美、打同事

▲中醫師林妍余被控對同仁施暴，與溫柔甜美形象成強烈反差。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

最美中醫師崩壞！常上電視節目、自封「全台最美中醫師」的林妍余，形象溫柔專業，沒想到卻爆出毆打同事、怒罵病患，甚至抄襲協會、同業文章等醜聞。本刊調查，被她施暴的同事後來到警局報案、告她傷害，診所因此將她解雇，沒想到她卻在臉書痛批診所，又被診所控告妨害名譽，此外，林的1名網紅病患也指控她長期霸凌、騷擾，對她提告，目前至少背負3件官司。

林妍余任職的中醫診所內部人員A小姐透露，林去年6月至診所兼職，到職半年後、去年12月，診所與她簽立正職醫師的專任合約，沒想到今年1月開始，林妍余常遲到，還不時飆罵護理師，甚至多次對同仁施暴。A小姐說：「診所本認為是雙方對於肢體接觸的感受不同，一開始只有口頭警告林，但不久後，她竟然又對同仁動手！」

A小姐指出，當天林妍余看完診後，不知為何情緒失控，突然對1名李姓女同仁勒頸，導致李頸部受傷紅腫，林施暴後離去，但無故被攻擊的李嚥不下這口氣，隨即到醫院驗傷，並至警局報案，控告林傷害。

▲中醫診所員工遭林妍余鎖喉，事後已驗傷、提告。

診所得知後，立刻約談林，但林不認為自己有錯，雙方沒有共識，診所擔心還會有其他同仁受害，決定解雇她，並簽署終止合約；不料，林妍余事後卻在臉書以「台北真的有很多不善良的老闆」為題，痛罵診所，診所擔心影響聲譽，先發律師函警告，要求她3天內撤文，但林無動於衷，診所決定對她提告妨害名譽。

林妍余被解雇後，診所接獲30多名病患抱怨，指林的情緒管控有問題，甚至還有病患親眼目擊她毆打同仁，病患B小姐說，去年接受林針灸埋線的減肥療程時，因被林於腹部插針時感到劇痛，喊出聲來，沒想到林居然對她大吼：「閉嘴！」林還會因要上節目通告，臨時取消看診，讓病患和診所十分困擾。

除此之外，今年2月初，專門教授物理治療課程的「台灣動作專家協會」，發現他們貼在臉書粉專上的文章，被林複製、貼在自己的臉書，協會理事長告訴本刊，該圖文著作權屬於協會，無法接受林妍余的行為，到林的臉書留言告知，沒想到林不但不理，還將留言刪除，為保障權益，協會只好發出「被抄襲」公告，林才把文章下架。

▲林妍余（右2）常上電視節目，頗具知名度。

因網友同聲譴責，林妍余最後總算道歉，但她卻表示：「願意未來以無償方式，一起宣導您們分享的很棒的知識和圖文。」協會無法接受，痛罵她踐踏著作權及專業尊嚴，理事長氣憤地說：「難不成還要感謝她抄襲、要付她業配的錢嗎？」

另名黃姓女中醫師也指控，林長期盜用她為病患治療的圖文，還刻意把原圖上的名片裁掉，轉發到自己的臉書與IG，用來宣傳自己的美顏針，嚴重侵害她與病患的肖像權及著作權。黃發文告誡她後，林妍余雖刪除圖片，卻用不同帳號私訊黃，要她撤文，否則提告，黃最後委請律師發聲明警告，才讓林的氣焰稍降。

▲林妍余被診所開除後，不少病患才敢私訊診所抱怨林。

還有1名健身網紅C小姐，去年到林妍余任職診所看診，診所院長邀C小姐業配商品，C小姐說：「林妍余善妒，她不滿院長找我沒找她，懷恨在心，加上我曾糾正她對我影片的錯誤評論，讓她更生氣。」指控林去年12月起，不斷發「幻想文」攻擊她，每篇攻擊的文章都公開標註C小姐，對她精神騷擾與霸凌，C小姐也對林提出誹謗等告訴，希望林能夠深刻反省、收斂。

林妍余則回應表示，指控內容和事實有諸多不符，「目前該案已在司法偵辦中，基於偵查不公開，一切靜待司法機關偵查終結，再對外說明。」

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