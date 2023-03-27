斑馬魚癌症抑制實驗成果登美國期刊　苗栗君毅高中生趙于甯超強

▲君毅中學趙于甯同學參與的研究成果，2023年3月份刊登在美國Advanced Biology期刊中。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣君毅高中二年級的學生趙于甯，高一寒假參加國家衛生研究院主辦的小論文研習營後，熱衷於科學研究，開始在喻秋華老師的指導下進行斑馬魚癌症抑制實驗。她參與的研究成果於2023年3月份刊登在美國Advanced Biology期刊中，成為君毅高中的驕傲。

剛就讀高中的趙于甯，一開始也不清楚自己未來的方向，在自主學習課程中，曾經嘗試學習第二外語，也考慮未來到日本攻讀建築相關專業，由於君毅高中鄰近國家衛生研究院，學校長年獲邀推派學生參加科普相關活動。趙于甯在「小論文暨科展研習營」中，結識了國衛院研究員喻秋華老師。

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趙于甯於110學年在學校宋威德老師的指導下探討了「渦」「藥」長大-渦蟲生長水域及斷裂生殖環境條件，並參加全國高中生科展。雖未獲得獎項，但這次經驗卻激發了趙于甯對科學研究的熱情。去年趙于甯檢附科展指導申請表及實驗設計，並請求喻秋華老師的指導，開始參與斑馬魚相關的癌症抑制實驗。

雖然只是一位高中生，但趙于甯利用自己的周六休假時間前往研究室，協助培養實驗用斑馬魚，並積極進行相關實驗，她與喻老師的研究成果於2023年3月份刊登在美國Advanced Biology期刊中（https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adbi.202200310），趙于甯深入體會到科學研究的艱辛，也從喻老師身上學到科學家該有的堅持。

她的科展研究課題「一石二鳥-抗疫神藥與癌症剋星: 從斑馬魚實驗看清冠一號和鯽引樂的療效及潛在應用」將參加今年全國高中生科展，期待再創佳績。

君毅高中表示，學校強調多元的教育理念，透過教育部各項計畫經費支持，網羅各方資源鼓勵學生多元探索，除了邀請各大學名師駐校演講外，也舉辦各種跨校學術交流，讓學生有更多的學習機會；長期獲邀推派學生參加國家衛生研究院的科普相關活動，培養學生對科學研究的興趣，讓學生立足家鄉，看得更遠！

▲君毅中學趙于甯同學於高一的自主學習課程中，曾嘗試以第二外語做為學習方向。（圖／君毅中學提供）

▲君毅中學趙于甯同學去年參加全國高中生科展後，激發對科學研究的熱情。（圖／君毅中學提供）

▲君毅中學趙于甯同學於科展成果發表中，接受國衛院何令君老師的指導與建議。（圖／君毅中學提供）