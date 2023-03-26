「逃猿」趴趴走！楊梅菜園驚見狒狒腳印　疑偷吃落跑行蹤不明

記者閔文昱／綜合報導

桃園日前上演「狒狒大逃亡」，至今仍在持續搜捕中，今(26日)可能是天氣降溫以及下雨關係，目前未傳出狒狒出沒的消息，不過「桃園市抓狒戰情室」指出，楊梅鎮富岡地區的菜園內疑似有狒狒偷採摘蔬菜食用，且留下腳印等痕跡，後續將鎖定附近空屋廢墟著重搜索。

東非狒狒日前在桃園市平鎮、楊梅與新屋地區出沒，25日上午被民眾目擊出沒在新屋區和楊梅區民有路附近，也有住在楊梅區民生街338巷附近的民眾，發現狒狒爬進家中倉庫偷吃地瓜，甚至還外帶離開，26日則傳出位於楊梅鎮富岡地區的菜園內疑似有狒狒偷吃農作蹤跡。

▲目擊民眾提供狒狒曾在菜園偷吃農作蹤跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對最新追捕進度，農業局指出，今天延續昨天的追捕，一早就加派2組人馬在昨天追捕現場待命搜尋，方向以楊梅區民有路附近往新屋搜索，考量今下雨天候不佳，狒狒可能轉往廢墟、空屋等避雨處躲藏，因此追捕重點將會聚焦在鄰近的廢棄空屋。

另外，桃園市動保處在今下午4時許，運來一個鐵籠子交給農業局，民間業者也開貨車到「抓狒戰情室」據點，把鐵籠子載走，今晚將進行改裝後，放置香蕉在籠裡，再投放狒狒可能出沒地點進行誘捕。

▲「抓狒戰情室」準備出動秘密武器抓東非狒狒。（圖／記者陳以昇攝）

農委會林務局保育組科長鄭伊娟呼籲，因狒狒仍在脫逃中，若遇到或發現狒狒，要謹記「四不」原則，包括不要眼神對視、不要露齒微笑、不要尖叫、不要轉過身奔跑，因為露齒對狒狒來說是威嚇，若手中有食物要放下並緩慢離去，並立即打1999通報當地縣市政府，當地家長也務必注意孩童安全。

▼林務局提醒遇到狒狒不要微笑、尖叫或逃跑。（圖／林務局提供）