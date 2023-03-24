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南台灣飯店龍頭洗牌！　新霸主花2年擊敗老大哥高雄漢來

2022年許多大型活動都在高雄舉辦，為高雄帶來不少觀光人潮，也讓房間數多達700間的高雄萬豪衝出一波房租營收，一舉拿下2022年高雄飯店營收王。右圖為文博會人潮。（圖／義聯集團提供、報系資料庫）

▲2022年許多大型活動都在高雄舉辦，為高雄帶來不少觀光人潮，也讓房間數多達700間的高雄萬豪衝出一波房租營收，一舉拿下2022年高雄飯店營收王。右圖為文博會人潮。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

疫情洗禮下，慘業海嘯第一排的飯店業有的報喜，有的尚未脫困。據交通部日前公布2022年觀光旅館營運統計，全台飯店營收王仍由台北晶華酒店蟬聯，高雄飯店營收王卻大洗牌，30年老大哥高雄漢來大飯店去年營收12.5億元痛失龍頭，被成軍僅2年的高雄萬豪酒店以倍速成長、全年總營收12.9億元追上，稱霸南台灣！

高雄飯店業近年上演汰舊換新，老牌華國、華王陸續走向改建，國賓也於今年初正式歇業，國際級生力軍則不斷加入，先是高雄萬豪於2020年底試營運，緊接著2021年底高雄洲際酒店啟用，高雄承億酒店也在2022年營業，今年還有高雄日航酒店開幕，一年一新星，讓高雄飯店業大戰越來越精彩。

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韓國人氣女團BLACKPINK於18日在高雄世運主場館開唱，緊接著3月29日等3天還有五月天「諾亞方舟」10週年演唱會也在高雄舉辦，人潮匯聚，也讓飯店房價衝上最高峰。（圖／翻攝五月天臉書）

▲韓國人氣女團BLACKPINK於18日在高雄世運主場館開唱，緊接著3月29日等3天還有五月天「諾亞方舟」10週年演唱會也在高雄舉辦，人潮匯聚，也讓飯店房價衝上最高峰。

新兵中又以高雄萬豪最剽悍，開業第一年就以全年6.4億營收，拿下2021高雄觀光飯店第二名，去年更是翻上一倍，全年營收衝上12.9億元，直奔王位摘冠。

對於繳出漂亮成績單，高雄萬豪面對CTWANT記者採訪，僅低調回應不談論營收相關問題。據了解，高雄去年舉辦多場大型活動，包括台灣燈會、台灣文博會及第33屆金曲獎等，帶來不少觀光人潮，尤其萬豪為金曲獎明星下榻指定飯店，歌迷搶訂房下，去年7月住房率爆滿，推估高雄萬豪700間客房及平均房價4,708元的優勢下，成為突破關鍵。

僅有540間客房的老字號的漢來，去年平均房價3,368元，量體與均價皆小於高雄萬豪，導致房租收入僅2.9億元，遠不及萬豪的5.1億元，雖在餐飲營收方面，漢來略勝一籌，以7.3億元對上6.4億元，最終仍被反超。

高雄漢來去年8月推出三麗鷗主題房，盼與其他新穎飯店做出差異化特色，除擁有2位現役「金鑰匙」認證成員，今年再成立英式管家菁英團隊，希望深耕高端客人提供精緻服務。（圖／高雄漢來大飯店提供、翻攝漢來大飯店臉書）

▲高雄漢來去年8月推出三麗鷗主題房，盼與其他新穎飯店做出差異化特色，除擁有2位現役「金鑰匙」認證成員，今年再成立英式管家菁英團隊，希望深耕高端客人提供精緻服務。

儘管如此，漢來也想方設法突圍，以「高端服務」應戰。漢來飯店事業群總經理林子寬表示，國際飯店服務指標「金鑰匙」全台目前只有20多人，高雄漢來就擁有3位，另有2位曾獲得勳；今年漢來再鎖定跨部門人才，與UKBG英國管家協會攜手合作，啟動英式管家培訓教育，完成受訓的9位種子管家均有流利外語能力、高端餐酒學識與服務專業等，除為10月即將開幕的台北漢來準備，同時回防高雄，為競爭激烈的市場搶攻高端客。

而去年吹起歇業號角、已於今年1月底結束營業的高雄國賓，營收提早出現頹勢，以4.4億元從第三名下滑一個名次，被義大皇家酒店年營收5.5億元後來居上；前年第五名的晶英國際行館，雖有高雄觀光旅館最高的7,920元平均房價，意外掉出前五大排名，由平均房價僅2,278元的高雄福華大飯店，挾63.1%高住房率，以量取勝擠進第五。

義大皇家酒店行銷業務部協理丁柏偉表示，去年結合周邊購物中心與遊樂園，推出一系列適合親子旅行，及軍公教、樂齡族等客製化專案，滿足玩家不同需求，配合高雄市一波波活動，順勢推出連住2晚方案及三天二夜行程，隨全民普發6000元時程接近，近期也規畫連續2晚雙人入住豪華客房的「6000我最大」專案。

至於2022年台南飯店營收王，仍由台南遠東香格里拉拿下，總營收6.7億元，在平均房價、房間營收、餐飲營收都是台南最高的飯店；數據也發現，擁有古蹟、美食的台南，觀光旅館住房率平均超過6成，優於其他縣市，台糖長榮酒店（台南）甚至逾7成，也帶動營收列居台南第三。

墾丁凱撒大飯店在2021年大規模翻修後，平均房價也比2020年調漲了2000元，2022年以6.8億元營收成為屏東觀光旅館「南波萬」。（圖／墾丁凱撒大飯店提供）

▲墾丁凱撒大飯店在2021年大規模翻修後，平均房價也比2020年調漲了2000元，2022年以6.8億元營收成為屏東觀光旅館「南波萬」。

南台灣渡假勝地屏東墾丁，日前被北一女畢旅事件掃到颱風尾的墾丁福華渡假飯店，2022平均房價也出爐，一晚要3,917元，營收排行以5.1億元居屏東觀光旅館第二。

而屏東「南波萬」則是墾丁凱撒大飯店，以6.8億元營收奪冠，比起前年3.9億元營收成長逾7成，房價也從5,884元大漲2,000元，跌破眼鏡。據了解是因為2021年起，餐廳、客房、大廳等區域進行大規模整修，軟硬體也全面改裝升級，因此跟著提高價位，平均房價來到7,947元。

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