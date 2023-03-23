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王婉諭深夜宣布　參選北市大安區立委

▲▼時代力量立法委員王婉諭等提名小組成員出席時代力量「2022地方公職人員選舉」首場提名記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量黨主席、立法委員王婉諭宣布參選2024北市大安區立委。（圖／記者李毓康攝）

記者隋昊志／綜合報導

時代力量黨主席、立委王婉諭今（23）日宣布，將爭取黨內提名，挑戰2024台北市大安區立委，雖然跟許多「政壇老將」相比，自己的糧草不多、羽翼不豐，但她會用行動告訴大家，「王婉諭做得到」。

王婉諭在臉書發文表示，將爭取黨內提名，挑戰北市大安區立委選舉，去年地方大選，時代力量經歷一番苦戰，最終的選舉結果，令許多黨工、支持者感到憂慮，也有許多人告訴她，台灣需要一個政黨，對外堅守台灣主權，對內監督政府施政，扮演好在野黨角色，把人民的需要說出來。

王婉諭指出，過去7年，時代力量稱職的扮演這個角色，然而去年的選舉讓她知道，只有埋頭苦幹是不夠的，只在網路上發聲是不夠的，選民已經用手中的選票，清楚傳達一個訊息，「所有的政治都是地方政治，落地生根，時力才會有未來」，這也是她為何下定決心投入區域立委選舉的原因。

王婉諭表示，自己在立院的4年，有一半的時間都在教育及文化委員會裡，也多次獲選為優秀立委，她不只處理過許多校園內的霸凌、性騷擾、不當管教的陳情案件，也持續關注實驗教育、特殊教育、心輔資源、代理教師等議題。自己始終盼望台灣的校園，能真正做到同理與包容，讓不同特質的孩子都能發揮長才，讓每一個孩子都能好好長大。

王婉諭提到，未來4年，她期盼延續教文專業，繼續為台灣教育紮根，放眼台灣，大安區人文薈萃，有著豐沛多樣的教育資源，不只她自己過去在台大求學，如今孩子也在大安區就學。也因為與大安的緣分，讓她知道許多居民都殷切關注台灣教育的發展，在乎孩子們的未來。

王婉諭認為，她有信心能成為大安區最好的選擇，或許與許多「政壇老將」相比，自己的糧草不多、羽翼不豐，但她會用行動告訴大家，「王婉諭做得到」。

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