快訊／侯友宜出手了！新北議員陳偉杰不選立委　兩人支持洪孟楷連任

▲侯友宜23日找洪孟楷、陳偉杰商談。（圖／洪孟楷辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨新北市議員陳偉杰傳有意參選國民黨2024新北市第一選區立委初選，挑戰現任該選區同黨籍立委洪孟楷。不過洪孟楷今（23日）透露新北市長侯友宜找他跟陳偉杰商談，會中彼此共識的目標是團結一心，因此陳也答應侯以團結為重、大局為先，不參與此次立委初選，支持洪爭取連任。

洪孟楷23日晚間指出，今侯友宜邀請他及陳偉杰，共同討論如何讓新北市在改變的正確道路上繼續大步向前，而彼此共同的目標就是團結一心，發揮最大的力量，讓正確的價值，永遠延續。

洪孟楷透露，侯友宜特別肯定他跟陳偉杰過去為民發聲的努力，「言所當言、為所當為」，為新北、為台灣、為中華民國盡最大努力，中央地方一條心，把人民的需求永遠擺在第一順位。

洪孟楷說，侯友宜及陳偉杰共同堅定支持他爭取新北第一選區立法委員的連任，陳也答應侯以團結為重、大局為先，不參與此次立委初選，全力支持國民黨提名的總統、立委贏得勝利。

洪孟楷表示，「感謝力挺我全力以赴面對所有挑戰；我也會永遠與本區里長、議員及所有鄉親站在一起，無懼現在執政黨所擁有的龐大行政資源，發揮最強戰力，讓新北第一選區持續大步向前」。