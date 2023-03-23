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快訊／台北殯葬處弊案！貪官大賺死人錢　遭聲押禁見

▲▼快訊／包庇遷墓大賺死人錢！　北市殯葬處貪官遭約談。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲陳姓副巡墓員遭聲押禁見。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

已退休的台北市殯葬處陳姓副巡墓員，涉嫌長期包庇造墓業者，在陽明山等公墓區，違反規定，以修墳名義撿骨遷葬，台北地檢署22日依《貪汙治罪條例》圖利罪嫌，約談陳男以及邱姓、曾姓2名造墓業者，並追查是否有公務員從中獲取不法利益。對此，檢方訊後認為，陳男有羈押必要，向法院聲請羈押禁見，另邱、曾2人則分別50萬、10萬元交保。

依據《殯葬管理條例》、《台北市殯葬管理自治條例》，公墓未經許可不得收葬屍體或骨灰，起掘、遷葬也需申請許可證，而巡墓員的主要工作，就是公墓起掘會勘、查報濫葬與違規修繕墳墓案件及巡查墓區。

台北市府發現，現已退休的陳姓巡墓員，涉嫌從2018年到2022年間，明知有業者在陽明山以及信義區的公墓，違規以修墓名義撿骨遷葬，卻沒有依職責查報舉發，涉嫌圖利。

對此，台北地檢署22日依《貪汙治罪條例》圖利罪嫌，約談陳男以及邱姓、曾姓2名造墓業者，並追查是否有公務員從中獲取不法利益。而檢方漏夜偵訊，訊後認為陳男有羈押必要，向法院聲請羈押禁見，另邱、曾2人則分別50萬、10萬元交保。

北市政府表示，市府政風處主動發掘該案之後，殯葬處目前全力配合司法機關偵查，若有同仁涉法，將依法究辦，以維風紀及本府清廉形象！

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