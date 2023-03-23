　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

烏東「阿夫迪夫卡鎮」遭俄軍猛攻　幾乎淪為巴赫姆特第二

▲▼烏克蘭東部頓內茨克州市鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）遭俄軍砲轟。（圖／路透）

▲烏克蘭東部頓內茨克州市鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）遭俄軍砲轟。（圖／路透） 

文／中央社

烏克蘭東部頓內茨克州市鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）的軍事行政首長巴拉巴希表示，當地正遭受俄軍猛烈的火砲和火箭系統攻擊。烏克蘭官員曾擔憂，這座市鎮可能成為巴赫姆特第二。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，阿夫迪夫卡位於州府頓內茨克市（Donetsk）以北不遠處，鎮上有座大型金屬冶煉廠。自從俄羅斯去年對烏克蘭發動全面侵略以來，當地即不斷遭到砲擊，但近幾週俄軍又加重地面攻擊。

一些烏克蘭官員曾表示，這座市鎮可能成為巴赫姆特（Bakhmut）第二。巴赫姆特大致已淪為一座荒城，俄、烏兩軍在當地激戰數週，直到此刻仍是血腥僵局。

巴拉巴希（Vitalii Barabash）告訴CNN：「情況確實在改變中。」「鎮上遭到的砲擊增加，大規模砲擊和火箭攻擊增加，四周突擊作戰的次數也增加好多倍。陣地遭受的砲擊增加，鎮上和陣地遭受的火箭攻擊、空襲以及飛彈攻擊都增加了。」

巴拉巴希還說，阿夫迪夫卡中心一帶昨夜遭到大規模砲擊，過後鎮上「相對平靜」，但四周防線「整夜砲擊不斷」。

過去一週來，在社群媒體上發布標示出地理位置的影片顯示，俄軍已更加逼近阿夫迪夫卡通往西部和北部的聯外道路。

巴拉巴希說，疏散平民的工作持續進行，但離鎮之路是一條「死亡之路」，因為整條路受到俄軍監視，他們會「立即開槍」。

他並表示，過去3週已有180人離鎮。烏克蘭官員估計，留在阿夫迪夫卡的人民大約還有2000名。根據巴拉巴希的說法，其中包括6名兒童。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
顧寶明過世10天內「千萬遺產歸零」！　女兒清查驚小7歲後媽搞
快訊／國軍CM11戰車被撞了！轎車「車頭全毀」畫面曝光
「暗黑楊丞琳」爆AV圈拍片潛規則！認了：都是金主在選
快訊／軍方疑流出T65K2步槍！查序號「地點在嘉義」　清查結
肚子瘦不下來？她驚吐「1招最有效」
吳兆絃自爆「我被前任打」　曬報警截圖駁劈腿

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

烏東「阿夫迪夫卡鎮」遭俄軍猛攻　幾乎淪為巴赫姆特第二

斯洛伐克援烏米格-29　美國回報66折「蝰蛇攻擊直升機」

俄羅斯「千島群島」部署岸防飛彈　控美增兵亞太遏制俄中　

俄軍無人機深夜攻擊烏克蘭高中　至少4死20傷

卜睿哲：兩岸「軍事衝突」風險並非為零　台美須做好準備

普丁譴責英國提供烏克蘭「貧鈾彈」　英國回應：這是常規彈藥

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

艾成親弟猝逝「年僅40歲」！　1月前剛來台悼念…家屬悲痛證實

被大谷翔平噁心滑球三振　楚奧特：我們會捲土重來

燒金紙突颳起龍捲風　神蹟顯靈→煙囪效應

烏東「阿夫迪夫卡鎮」遭俄軍猛攻　幾乎淪為巴赫姆特第二

斯洛伐克援烏米格-29　美國回報66折「蝰蛇攻擊直升機」

俄羅斯「千島群島」部署岸防飛彈　控美增兵亞太遏制俄中　

俄軍無人機深夜攻擊烏克蘭高中　至少4死20傷

卜睿哲：兩岸「軍事衝突」風險並非為零　台美須做好準備

普丁譴責英國提供烏克蘭「貧鈾彈」　英國回應：這是常規彈藥

女學員開教練車「撞爛藍寶堅尼」！車主見慘況頭痛：我剛買耶…

美國國務卿布林肯：中國「尚未越線」提供俄國大量軍援

野生「凍齡女神」站路邊吃臭豆腐！　側拍照網看呆：怎麼都不會老

336萬！BMW汎德官網出現X5 xDrive25d鉑金版　小改款前升級Ｍ好料

馬克宏：盼年底前實施年金改革　失去民心也願接受

烏東「阿夫迪夫卡鎮」遭俄軍猛攻　幾乎淪為巴赫姆特第二

7歲女童抱起4歲玩伴「扔進井裡」！疑模仿電視劇　驚悚影曝光

駕駛撞殘狗竟說「流浪犬沒關係」　動保所懸賞10萬緝凶

澤倫斯基赴「巴赫姆特」附近前線　慰勞烏軍探視傷兵

卜睿哲：兩岸軍事衝突風險並非為零　台美應做好準備

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

軍武熱門新聞

俄軍無人機深夜攻擊烏克蘭高中　至少4死20傷

斯洛伐克援烏米格-29　獲美軍售蝰蛇直升機

控美增兵亞太遏制俄中　俄千島群島部署岸防飛彈

卜睿哲：兩岸軍事衝突風險並非為零　台美須做好準備

普丁譴責英國提供烏克蘭「貧鈾彈」

烏東阿夫迪夫卡鎮遭俄軍猛攻　恐成巴赫姆特第二

日運補距台最近飛彈基地　驚見解放軍護衛艦

陸軍特戰弄丟槍機　起底T65K2身家

空軍上將涉共諜！　前司令驚傳二度見中共國安官員

中國女間諜色誘我少將　「中共最大滲台祕密組織」揭密

鷹擊21讓各國反導系統只能乾瞪眼

「這個國家」比美更想遏制中國

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

國軍秘密武器「火紅雀」曝光！　中科院悄悄打造台灣刺蝟島

更多熱門

相關新聞

澤倫斯基赴巴赫姆特附近前線　慰勞烏軍探視傷兵

澤倫斯基赴巴赫姆特附近前線　慰勞烏軍探視傷兵

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他走訪東部前線巴赫姆特鎮附近的軍事陣地。俄羅斯全面入侵一年多以來最長而且最血腥戰役正在當地持續進行中。

斯洛伐克援烏米格-29　獲美軍售蝰蛇直升機

斯洛伐克援烏米格-29　獲美軍售蝰蛇直升機

控美增兵亞太遏制俄中　俄千島群島部署岸防飛彈

控美增兵亞太遏制俄中　俄千島群島部署岸防飛彈

俄軍無人機深夜攻擊烏克蘭高中　至少4死20傷

俄軍無人機深夜攻擊烏克蘭高中　至少4死20傷

日本烏克蘭聲明：台海穩定對全球安全至關重要

日本烏克蘭聲明：台海穩定對全球安全至關重要

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

「暗黑楊丞琳」爆AV圈拍片潛規則！

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

即／板橋驚傳割喉！女脖子有刀傷　鮮血狂噴送醫搶救

即／軍方疑流出T65K2步槍！軍方清查結果出爐

艾成家4兄弟「3個已離開人世」！父母心碎了

顧寶明過世10天內「千萬遺產歸零」！

肚子瘦不下來？她驚吐「1招最有效」

即／CM11戰車被撞了！轎車車頭全毀畫面曝　

iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬

閏二月「3生肖」財運最旺！買彩券也會中大獎

辛龍悼劉真逝世3周年　曝7歲女兒近況：一定是遺傳妳

不愛洗澡？40歲↑「飄老人味」原因曝光　2部位最濃郁

花蓮4.6極淺層地震　最大震度3級

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面