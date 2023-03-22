檢察官發文諷長官「男上加男」手不安分　當事人現身回應

▲郭姓檢察官不滿下班後接到長官電話，發文抱怨。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

一名郭姓檢察官因為不滿下班後還接到長官來電，在法務部內網「檢察官論壇」發文抱怨，並使用「男上加男」、「汁液型男」等字眼，被點名的趙姓檢察官則回應，對人身攻擊感到遺憾，引起法界討論。

郭男在網站化名「逃花源撿骨」，本月17日以「逃花源裡看不見的手--請高檢長官管住自己不安分的小手手」為題發文，稱他在一個浪漫的夜晚，正在探索生命的奧秘時，卻忽然有擾人的鈴聲響起，「原來是該長官在下班時間打了第一通Line電話」。

郭男說，他不想接就沒有理會，但長官又打了第2次，他仍然沒接，長官則傳訊息要求回電，「奇怪了？怎麼好像跟騷案件裡的套路，還好該長官沒有覬覦我的肉體，『男上加男』，不然我就要報案了」。

郭男提到，該長官以前就曾在晚上10、11時許打電話給他，而且都不是急事，他還因此把手機調成睡眠模式，為了避免這種「hentai」（變態）行為，希望長官沒有私交或急事，就用公務電話聯絡，「請記得一件事，『汁液型男』（指知易行難），等待，是一種大智慧」。

根據《自由時報》報導，被點名的趙姓長官回應，他對於郭男的輕蔑用語、人身攻擊不以為然，也深感遺憾，他當時在傍晚6、7時致電，沒想到郭男已經在探索人生奧秘，他以後會注意聯絡時間點，冒昧打擾一定是為了公事。