「你在我裡面舒服嗎」　綠大老姪女鹹濕對話曝光

本刊接獲爆料,指3位綠營元老被新竹地院傳喚出庭,本刊調查,是與一起外遇求償案有關,起因為王幸男的姪女、明新科技大學美女教師郭學美,遭周清玉的姪女周志玲控告侵犯配偶權,並求償300萬元。周志玲指控郭學美介入她的家庭,與丈夫黃柏銓有不當往來,還出示兩人煽情、露骨的LINE對話紀錄供法官勘驗。

▼郭學美傳給男方的LINE簡訊,寫著「It's labeled as Affair」等字眼,被認為是介入他人婚姻的鐵證。

已移居美國的周志玲隔海指控郭學美與丈夫在LINE談情說愛,除了「想你」、「愛你」等字眼,還毫不避諱地提及性愛姿勢,以及「你喜歡做生小孩的事」、「好黏」、「很緊」、「有時候是我太用力」等字眼,郭女甚至說「It's labeled as Affair」(這被認定為外遇)、「When you get inside me, did you feel good」(當你在我裡面,你覺得舒服嗎),男方則回「Want to stay inside」(想留在裡面),鹹濕對話全成了提告的鐵證。

▼郭學美與男方互傳「好黏」、「很緊」的簡訊內容,被當成提告證據。

周志玲根據鹹濕對話判斷,丈夫黃柏銓應已和郭學美發生關係,於是向黃興師問罪,不料卻爆發肢體衝突,雙方在美國的住處鬧得不可開交,黃最後還被帶進警局,周則向美國法院訴請與夫離婚,另台灣新竹地方法院提告求償。郭學美則否認是小三,強調沒有介入對方家庭,也沒與黃男不當往來。

▼周清玉姪女取得丈夫與郭學美互傳「When you get inside me, did you feel good」等曖昧訊息。

新竹地院2月3日民事法庭開庭,庭務員點呼證人出庭時,連喊了幾次前立委王幸男的名字,引起到場洽公人士及出庭者注意,稍後前立委周清玉匆忙走出法庭被民眾認了出來,開庭時還提到前考試院長、現任總統府資政姚嘉文的名字,3位綠營重量級人物到底為了何事要到法院開庭?引起在場人士一陣議論,本刊調查;挨告的郭原想透過3位綠營大老調解,沒想到調解不成,3位大老還公親變事主,面臨被傳喚到法院作證。



