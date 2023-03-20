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「你在我裡面舒服嗎」　綠大老姪女鹹濕對話曝光

明星科大教師郭學美遭控是小三後已請辭，並反控誹謗。

▲明星科大教師郭學美遭控是小三後已請辭，並反控誹謗。

圖文／鏡週刊

本刊接獲爆料，指3位綠營元老被新竹地院傳喚出庭，本刊調查，是與一起外遇求償案有關，起因為王幸男的姪女、明新科技大學美女教師郭學美，遭周清玉的姪女周志玲控告侵犯配偶權，並求償300萬元。周志玲指控郭學美介入她的家庭，與丈夫黃柏銓有不當往來，還出示兩人煽情、露骨的LINE對話紀錄供法官勘驗。

▼郭學美傳給男方的LINE簡訊，寫著「It's labeled as Affair」等字眼，被認為是介入他人婚姻的鐵證。

郭學美傳給男方的LINE簡訊，寫著「It's labeled as Affair」等字眼，被認為是介入他人婚姻的鐵證。（讀者提供）

已移居美國的周志玲隔海指控郭學美與丈夫在LINE談情說愛，除了「想你」、「愛你」等字眼，還毫不避諱地提及性愛姿勢，以及「你喜歡做生小孩的事」、「好黏」、「很緊」、「有時候是我太用力」等字眼，郭女甚至說「It's labeled as Affair」（這被認定為外遇）、「When you get inside me, did you feel good」（當你在我裡面，你覺得舒服嗎），男方則回「Want to stay inside」（想留在裡面），鹹濕對話全成了提告的鐵證。

▼郭學美與男方互傳「好黏」、「很緊」的簡訊內容，被當成提告證據。

郭學美與男方互傳「好黏」、「很緊」的簡訊內容，被當成提告證據。（讀者提供）

周志玲根據鹹濕對話判斷，丈夫黃柏銓應已和郭學美發生關係，於是向黃興師問罪，不料卻爆發肢體衝突，雙方在美國的住處鬧得不可開交，黃最後還被帶進警局，周則向美國法院訴請與夫離婚，另台灣新竹地方法院提告求償。郭學美則否認是小三，強調沒有介入對方家庭，也沒與黃男不當往來。

▼周清玉姪女取得丈夫與郭學美互傳「When you get inside me, did you feel good」等曖昧訊息。

周清玉姪女取得丈夫與郭學美互傳「When you get inside me, did you feel good」等曖昧訊息。（讀者提供）

新竹地院2月3日民事法庭開庭，庭務員點呼證人出庭時，連喊了幾次前立委王幸男的名字，引起到場洽公人士及出庭者注意，稍後前立委周清玉匆忙走出法庭被民眾認了出來，開庭時還提到前考試院長、現任總統府資政姚嘉文的名字，3位綠營重量級人物到底為了何事要到法院開庭？引起在場人士一陣議論，本刊調查；挨告的郭原想透過3位綠營大老調解，沒想到調解不成，3位大老還公親變事主，面臨被傳喚到法院作證。

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