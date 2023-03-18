新北快搜隊再添生力軍！4搜救犬通過中高級檢測...萌露燦笑

▲▼新北搜救隊14日至16日南下參加IRO國際搜救犬組織評量檢測，共有3隻搜救犬通過高級及1隻搜救犬通過中級認證 。（圖／消防局提供）

記者戴上容／新北報導

搜救犬是搜救時最有力和信任的夥伴，新北市快搜部隊更是台灣唯二的國家認證重型搜救隊伍，新北搜救隊14日至16日南下參加IRO(International Rescue Dog Organisation)國際搜救犬組織評量檢測，共有3隻搜救犬通過高級，及1隻搜救犬通過中級認證，通過檢測後，領犬員及搜救犬都露出燦笑，迎接甜美的成果，消防局長李清安表示，搜救大隊隨時Ready出發救援。

新北市特搜大隊大隊長曾天柔表示，搜救犬因具有機動性高、靈敏的嗅覺和搜索範圍廣的特性，在執行救援任務上能辨別出人類的氣味、賀爾蒙等生命徵象，是搜救隊伍最信任的夥伴，更是國際援外時不可或缺的一員。

新北市快搜部隊為台灣唯二的國家認證重型搜救隊伍，搜救犬隊的領犬員為驗證其培訓成果並維持搜救犬搜救量能，此次特別由領犬員帶領犬隻前往內政部消防署竹山訓練中心參加IRO(International Rescue Dog Organisation)國際搜救犬組織評量檢測。

這次是由領犬員吳惟逸帶領Aqua通過RHT-A(中級)認證、領犬員賴冠潔帶領Mulan通過RHT-B(高級)認證。領犬員羅浩芳更是同時帶領Hulk及Amei二隻搜救犬順利通過RHT-B(高級)認證，其成果相當豐碩，更在犬隊其他高級搜救犬將達服役年限前做好了銜接，有效提升執行國內、外重大災害的搜救能力。

新北市政府消防局長李清安強調，國際級的檢測評量項目包含了「服從暨敏捷」及「瓦礫堆搜索」等二大主項，還有其他如無牽繩腳側伴行、遠距離控制、犬隻搬運、方向指揮、搜索計畫、吠叫警示……等子項，能通過中級及高級認證的犬隻即具備國際級的作業水準與素質。

他對於辛苦投入訓練的同仁和犬隻表示肯定，未來也將持續挹注經費來提升整體搜救的效能。而3月及4月份新北市政府消防局是消防署指定輪值國際人道救援任務的縣市，特種搜救大隊也已做好相關的準備工作，可因應國內外重大災害發生時，隨時出勤前往救援。