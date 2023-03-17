史上最扯詐騙話術「妹妹找我合資買小島」　越南採茶女險被騙50萬

▲▼ 假冒越南採茶妹誆騙買小島 中埔警宣導阿昭署長反詐影片阻詐成功 。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中埔分局番路所員警16日中午接獲郵局行員報案，嘉義縣番路鄉番路郵局有女子疑似遭到詐騙，警方立即前往協助，經到場了解為1名44歲梁姓越南女子於日前接到久未見面的妹妹來電，向梁女謊稱在越南有認識1位有錢建商因有倒閉壓力，要出售富國島旁1座低價的小島，只要梁女與梁妹合資買下再轉手就可賺取暴利，要她匯款50萬元到妹妹提供的銀行帳戶，所幸被警方和郵局人員聯手阻止。

警方抵達郵局後，先以手機撥放精製「阿昭署長防詐」宣導影片向梁女解釋各式詐騙手法，並耐心對梁女勸說可能為土地投資之詐騙手法，另請梁女再以手機向其真正的梁妹連絡確認，確認根本沒有合資買小島一事，梁女才確認自己遇上詐騙，幸好尚未匯款，梁女同時感謝機警的行員和員警的攔阻，才能保住自己這幾年在台灣採茶工作所存的積蓄。

中埔分局呼籲近日投資詐騙手法多元，尤其假冒親友一起投資手法是利用人性弱點的詐騙伎倆，民眾投資應循合法管道或要詳細查證，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信來路不明的投資管道，並要小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。