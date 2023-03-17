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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中正紀念堂改名？　陳建仁指「有共識」：專案小組評估研議中

▲▼▼陳建仁赴立法院備詢 邱國正 史哲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正、行政院長陳建仁、文化部長史哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立委關切中正紀念堂改名議題，對此，行政院長陳建仁17日回應，政院設有中正紀念堂轉型的專門小組，正搜集資料評估研議，會審慎聆聽大家意見，而台北市長蔣萬安也提出可以改名，這應該是大家的共識，把中正紀念堂去個人化、威權化，變成一個國家紀念場館。

綠委林宜瑾今在立法院總質詢時指出，轉型正義工作推動七年，但政府至今針對轉型正義的作為根本不及格，民主前輩和年輕世代都對民進黨推動轉型正義工作充滿期許，中正紀念堂的轉型尤其深具象徵意義與指標性，真的該拿出具體成績，舉例而言中正紀念堂改名就是最基本的一步，就連台北市長蔣萬安都支持。

對此，陳建仁回應，政院設有中正紀念堂轉型的專門小組，正搜集資料評估研議，會審慎聆聽大家意見，而蔣萬安也提出可以改名，這應該是大家的共識，把中正紀念堂去個人化、威權化，變成一個國家紀念場館。

對於中正紀念堂轉型的三軍儀隊議題，林宜瑾批評，文化部與國防部兩部會間相互卸責，導致問題難以釐清。陳建仁回應，三軍儀隊由國防部負責調派，中正紀念堂主管機關則是文化部。

國防部長邱國正表示，國軍派遣地方是依任務執行，「如果任務解除幹嘛要派？何必自找麻煩」。邱也坦言，任何議題如果沒有得到共識就執行，可能未蒙其利、先受其害。

文化部長史哲則指出，去個人化是去威權化的第一步，而朝野對中正紀念堂去個人化有共識，但還須謹慎回歸法制面處裡，如果朝野能有共識，從名稱與法制上去個人化，無論對文化部又或是對國防部而言，法制任務就解除了。

林宜瑾指出，長遠而言支持三軍儀隊撤出中正紀念堂，但是如果短期內有困難，那就應該先將三軍儀隊駐防地點移出銅像大廳，改到升降旗台，把效忠獨裁者的意象轉變為效忠國家。對此，陳揆允諾專案會報很快就會成立，將評估出最好的安排。

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