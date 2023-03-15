▲蘋果控看過來！先喝道「這新品」3/16~19第二杯半價。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

以英式水果茶打響名號的手搖品牌先喝道將全新推出的水果風味茶飲「富士香蘋」，為了慶祝新品上市，滿足蘋果控慾望，業者祭出3月16日到3月19日、連續四天全台門市富士香蘋第二杯半價活動：另一品牌85℃則推出豆漿系列飲品「黑糖珍珠豆奶和豆奶紅茶」，3月16日起到31日期間， APP會員還可領取嚐鮮優惠券。

先喝道表示，新品「富士香蘋」係以富士蘋果汁搭配上先喝道招牌英式蜜桃茶，果香與茶香完美融合，其中英式蜜桃茶是英國製茶大師調製，加上使用「雪露」，為特級寒天粉製作，含有很高的膳食纖維，也含有豐富的多醣體，取自海藻的植物膠質。低熱量，每100公克約150大卡，讓消費者解渴、身體也沒太多負擔，最推薦微糖微冰，感受富士香蘋戀愛般的滋味感覺。

▲85℃則推出豆漿系列飲品「黑糖珍珠豆奶和豆奶紅茶」。（圖／記者游瓊華翻攝）



85℃的兩款新品「黑糖珍珠豆奶和豆奶紅茶」選用100%新鮮黃豆萃取而成的無糖豆漿，搭配錫蘭紅茶和每日現煮的Q彈黑糖珍珠，每一口都能感受到香氣濃醇的豆漿，這兩款植物奶飲品，中杯黑糖珍珠豆奶(冰/熱)售價55元，大杯豆奶紅茶(冰/熱)售價55元，3月16日起到3月31日期間，85 Cafe APP會員可到兌換點數頁面，領取一張豆奶系列飲料45元嚐鮮券，要搶攻消費者味蕾。