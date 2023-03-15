麥當勞推89元「1+1星級點」！老饕預言這組合恐下架：是前哨戰

▲麥當勞推89元「1+1星級點」。（圖／翻攝自麥當勞官網）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

麥當勞自今（15）日推出全新的「1+1星級點」組合，5款明星商品搭配經典美式咖啡或中杯飲品，享有89元組合價，引起網友們熱議，有人認為是麥當勞的一種漲價套路，還有老饕預言指出「1+1今年必下架」，直言：這是前哨戰。

一名網友在Dcard以 「麥當勞1+1=$89」 為題發文，表示除了現有的「1+1=$50」方案外，麥當勞自15日推出全新「1+1星級點」，有麥克雙牛堡、麥脆鷄腿、6塊麥克鷄塊、金黃地瓜條以及OREO冰炫風等5款明星商品，可以搭配經典美式咖啡（冰/熱）或是中杯飲品，只要89元。

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貼文一出吸引大量回應，網友們紛紛留言，「為什麼升級版ㄉ$89也不給我們玉米湯」、「都89了幹嘛不順便點套餐，差20幾塊而已」、「CP值偏低欸」、「大飲呢！89還是沒大飲，飲料成本明明很低」、「感覺不太划算...還不如直接單點」。

也有老饕猜測，「懷疑這是一種漲價的套路 例如以後50的就消失了」、「1+1今年必下架，這個看起來是前哨戰」、「是不排除鋪路的可能性啦」、「這是在試1+1≠50的水溫吧！之後就會變成89」、「1+1=50 可能要退場了」、「這個出來代表，1+1=50差不多要消失了」。

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