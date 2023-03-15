鬍鬚張被刮鬍子？招牌曝光網全傻眼　真相卻讓人笑翻

▲鬍鬚張魯肉飯深受饕客喜愛 。（圖／記者黃士原攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

知名連鎖餐廳鬍鬚張，因一碗魯肉飯價格不便宜，被譽為有錢人吃的魯肉飯，但品質穩定，仍深受饕客喜愛，尤其它的招牌LOGO鬍鬚男，更是一眼即可辨識。不過卻有人發現，板橋一家鬍鬚張分店，識別度極高的長鬍子竟然不見了，讓不少人看到瞬間笑翻，直說年輕很多歲。

「懷舊達人」文史工作者張哲生日前臉書分享照片，並打上「這個男人太狠了！為了對抗疫情，他毅然決然剃去招牌大鬍子！加入了復仇者聯盟！人稱『須張紳士』是也」，再附上板橋府中店鬍鬚張的招牌。只見鬍鬚張的標配大鬍子被剪去大半，連鼻子下面的鬍子也被刮得乾乾淨淨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲被剃掉鬍子的鬍鬚張。（圖／翻攝自Google Maps）

網友看了全笑翻，紛紛留言，「這樣一看清爽多了」、「「逗趣ㄋ」、「感覺變年輕了！」、「終於有人發現了，我看它看很久」、「年輕很多歲」、「沒了鬍子改叫無鬚張」、「大叔瞬間變型男」、「哈哈～剃過鬍子的好像更像鬍鬚張本人耶」、「我記得照片上的鬍鬚張本人，鬍鬚真的蠻稀疏的」。

但其實這是板橋府中店鬍鬚張，在2020年與百靈牌刮鬍刀跨界合作所使用的行銷手法，有趣的是，當時鬍鬚張董事長張永昌並不知情，是因網友們熱議後才得知真相。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399