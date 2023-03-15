　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鬍鬚張被刮鬍子？招牌曝光網全傻眼　真相卻讓人笑翻

▲鬍鬚張滷肉飯 。（圖／記者黃士原攝）

▲鬍鬚張魯肉飯深受饕客喜愛 。（圖／記者黃士原攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

知名連鎖餐廳鬍鬚張，因一碗魯肉飯價格不便宜，被譽為有錢人吃的魯肉飯，但品質穩定，仍深受饕客喜愛，尤其它的招牌LOGO鬍鬚男，更是一眼即可辨識。不過卻有人發現，板橋一家鬍鬚張分店，識別度極高的長鬍子竟然不見了，讓不少人看到瞬間笑翻，直說年輕很多歲。

「懷舊達人」文史工作者張哲生日前臉書分享照片，並打上「這個男人太狠了！為了對抗疫情，他毅然決然剃去招牌大鬍子！加入了復仇者聯盟！人稱『須張紳士』是也」，再附上板橋府中店鬍鬚張的招牌。只見鬍鬚張的標配大鬍子被剪去大半，連鼻子下面的鬍子也被刮得乾乾淨淨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鬍鬚張被剃鬍子。（圖／Google Map街景）

▲被剃掉鬍子的鬍鬚張。（圖／翻攝自Google Maps）

網友看了全笑翻，紛紛留言，「這樣一看清爽多了」、「「逗趣ㄋ」、「感覺變年輕了！」、「終於有人發現了，我看它看很久」、「年輕很多歲」、「沒了鬍子改叫無鬚張」、「大叔瞬間變型男」、「哈哈～剃過鬍子的好像更像鬍鬚張本人耶」、「我記得照片上的鬍鬚張本人，鬍鬚真的蠻稀疏的」。

但其實這是板橋府中店鬍鬚張，在2020年與百靈牌刮鬍刀跨界合作所使用的行銷手法，有趣的是，當時鬍鬚張董事長張永昌並不知情，是因網友們熱議後才得知真相。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
Albee錄影突爆哭！全因張文綺脫口3字：她故意的…曾國城也
快訊／英國淘汰！　墨西哥明與加拿大爭8強門票
告贏IBM！前MVP經理新職曝　還要把前妻追回來
跟團遊歐10日！　她搭機回台「3友全走不了」
等到了！　麻古茶坊「人氣飲品買一送一」連喝13天
五股角頭母告別式見「酒牆」！　上千黑衣人到場
快訊／邱國正爆怒！　「再掉槍我讓他掉腦袋」
總統最新民調！　他「單挑、三腳督」都大贏

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／台大開放「3教室可午睡」！每天50分鐘　未來擬提供耳塞、抱枕

快訊／台北－長灘島「機票2620元」今起開賣！直飛省2.5小時車程

新航3／26起增班！台北-新加坡航線「1周10班」　5／31恢復疫前班表

跟團遊歐10日！她搭機回台「3友全走不了」爆驚嚇　網洗版喊扯

中華隊慘輸！「包養妹給一砲安慰」結局傻了　全場刷新三觀

宏都拉斯在台學生359名　逾百人領外交部獎學金

成大管理顧問班聘王正坤醫師授課　醫美服務業必須建構醫病信任

土城醫院年虧4.48億淪「最不賺錢醫院」　長庚公布3大原因

鬍鬚張被刮鬍子？招牌曝光網全傻眼　真相卻讓人笑翻

明年轉型國營公司「台鐵運能要增4成」　王國材：透過改革重返榮耀

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

貓妹忘情吸嘴邊肉不放！　狗哥無奈哭哭：偶的肉...

「覺得我穿得漂亮的舉手」　一刀未剪還原黃瓊慧質詢

3人合力拔超硬麥芽膏　爆筋嘶吼變裝置藝術

天生無雙臂的偉大媽媽　用腳幫女兒穿衣、做飯

韓媒曝私下喬分組　韓球迷罵翻：不自量力｜20230314 ET午間新聞

獨／台大開放「3教室可午睡」！每天50分鐘　未來擬提供耳塞、抱枕

快訊／台北－長灘島「機票2620元」今起開賣！直飛省2.5小時車程

新航3／26起增班！台北-新加坡航線「1周10班」　5／31恢復疫前班表

跟團遊歐10日！她搭機回台「3友全走不了」爆驚嚇　網洗版喊扯

中華隊慘輸！「包養妹給一砲安慰」結局傻了　全場刷新三觀

宏都拉斯在台學生359名　逾百人領外交部獎學金

成大管理顧問班聘王正坤醫師授課　醫美服務業必須建構醫病信任

土城醫院年虧4.48億淪「最不賺錢醫院」　長庚公布3大原因

鬍鬚張被刮鬍子？招牌曝光網全傻眼　真相卻讓人笑翻

明年轉型國營公司「台鐵運能要增4成」　王國材：透過改革重返榮耀

選策會傅崐萁、李全教入列　深藍赴國民黨抗議：朱立倫立刻下台

改善知本溫泉區與台9線的交通連結　龍馬大道今開工

IKEA「草莓霜淇淋鯊鯊杯」登場！超可愛鯊鯊醬料碟、鯊鯊筆療癒放送

宏都拉斯有意與大陸建交　前駐台大使質疑：有想過他們嗎？

墨西哥2比1淘汰英國　明與加拿大爭8強門票

兒子要去柬埔寨打工！老父急call航警　桃機報到櫃台勸阻成功

動TJ手術無緣經典賽　哈波沮喪：我希望能在場上

與財神擦肩！他爆餓狂嗑「黑白巧克力蛋」　一口吞完才知37萬飛了

台灣若與宏國斷交　財長：不影響在中美洲銀行權益

字母哥意外「打落」對手牙齒　公鹿50勝成首支鎖定季後賽隊伍

橘貓邊吃飼料邊「譙髒話」！　奴才無奈：到底好不好吃...

生活熱門新聞

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

男友尺寸「保險套很難買」　妹子吃避孕藥！網反推1物

即／蛋價飆漲撐不住！彰化不二坊蛋黃酥漲價5元

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

LINE「熊大免費貼圖」來了！25款限時下載

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

穿長裙出遊「男友突掀開檢查」　一看怒分手：妳很隨便

茄子蛋被爆解散…為何五月天能撐26年？

解渴春雨要來了　連下2天最明顯時間曝

這縣市搶先發錢　這批人明天6000元直接入帳

新北炒飯正妹「為何爆紅？」　他揭關鍵因素

即／大樂透1億一注獨得　台中誕生億萬富翁

威力彩11.6億「封牌半小時」有詭？台彩回應

土銀徵廚工月薪18K！網見工作內容戰翻

更多熱門

相關新聞

鬍鬚張漲價！2／1起10款便當全漲5元

鬍鬚張漲價！2／1起10款便當全漲5元

中式速食連鎖店「鬍鬚張」年後開出第一槍，今天（30日）宣布，將自2月1日起調整部分產品價格，包括10款便當調漲5元、鴨蛋漲1元，平均漲幅5%。鬍鬚張強調，自2年前開始凍漲後，累積的人力薪資、原物料不斷上漲的壓力，如今成本仍居高不下，經審慎評估後決定調漲部分商品價格。

50年前敦化北路「嫩照」曝光　台塑大樓整排都是草

50年前敦化北路「嫩照」曝光　台塑大樓整排都是草

西門町麥當勞剩1家「全台第二老」　房東自己人不怕漲租

西門町麥當勞剩1家「全台第二老」　房東自己人不怕漲租

套餐244元！他驚鬍鬚張都誰在吃？

套餐244元！他驚鬍鬚張都誰在吃？

四大餐飲品牌春節前凍漲　經部鎖定早餐及便當店稽查物價

四大餐飲品牌春節前凍漲　經部鎖定早餐及便當店稽查物價

關鍵字：

張哲生鬍鬚張百靈刮鬍刀

讀者迴響

熱門新聞

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

不是吃太鹹！醫曝「洗腎」最大元兇

邀看夜景…UBER司機硬載女大生性侵

即／蘇-27戰機撞擊　美MQ-9無人機墜落黑海

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

「狗界壯漢」滿身肌肉！主人一叫秒回頭萌笑

男友尺寸「保險套很難買」　妹子吃避孕藥！網反推1物

蘋果官網突上架2新品！果粉嗨喊：真香

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

王淨「甜靠曹佑寧肩膀」放閃了！　合照首公開

板橋林家「第九代金孫」降肉！　外公是重量級名醫

即／蛋價飆漲撐不住！彰化不二坊蛋黃酥漲價5元

林襄進軍東京時尚圈！

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

二膽上兵為何游去對岸　陳玉珍：我知道原因但不能說

更多

最夯影音

更多
想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了
蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面