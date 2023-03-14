矽谷銀行暴雷震撼新創圈　台灣創業家「矽谷阿雅」：考驗危機處理

▲矽谷銀行暴雷震撼新創圈。（圖／路透）



文／中央社

矽谷銀行10日無預警倒閉震撼灣區新創圈，各家公司連日為提款、短期支出、投資人釋疑等事忙得焦頭爛額，創業家鄭雅慈說當天四處提款手都會發抖，這場風暴也考驗公司的危機處理。

擁有40年歷史的矽谷銀行（SVB）說關就關，令矽谷新創圈一片錯愕，事發當日聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）宣布每個帳戶僅保障25萬美元（約新台幣763萬元）。許多公司戶存款百萬美元起跳，帳戶一旦凍結，不但發不出薪水，各項費用支出都成問題。

直到13日危機告一段落，不少新創業者才暫時鬆一口氣，創立男裝租賃訂閱服務的「矽谷阿雅」鄭雅慈說，從沒有想過這麼大的銀行會無預警倒閉。

灣區是全球新創產業重鎮，不乏其它服務新創的銀行，但創投和創業家多半選擇有口碑的矽谷銀行做為往來對象。鄭雅慈表示，初創公司一開始「只有點子沒有客戶」，不容易在大銀行開戶，但又不敢貿然選擇新型態小銀行，因此會把錢集中存放在老字號的矽谷銀行。

回想起10日聽聞矽谷銀行倒閉時，鄭雅慈說，她與公司共同創辦人分頭到各家銀行開戶，同時跑遍各個提款機提領額度有限的現鈔，提到最後雙手都在發抖；銀行內也遇到同行面面相覷，最後是帶著一大疊10塊和20塊美元紙鈔在路上遊蕩，好險有銀行願意救火讓她開戶，13日全數存款也都順利領回。

矽谷銀行關閉後隔日遇上週末假期，灣區新創圈受此波及備受考驗，銀行人員、投資人、管理層、員工彼此之間通過多次電話，試圖化解危機。

鄭雅慈分享表示，公司直接關掉廣告、暫停採購，並向所有投資人報告，另召集員工開會，列舉接下來3個月所需開支和排列優先次序，同時試想在最壞狀況下哪些計畫項目要降低支出，被迫在緊急狀況下做出危機處理。

這場風暴讓鄭雅慈更意識到公司風險管理的重要，至於新創未來募資是否會受到影響，她認為矽谷銀行倒閉很像一個時代的結束，但她對其他主流銀行能夠加入服務新創的行列，抱持樂觀態度。