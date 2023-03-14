2萬人瞬間被熱死！維蘇威火山大噴發　繁華古城20分鐘遭毀滅

▲公元79年8月24日中午，維蘇威火山忽然大噴發，繁榮的龐貝古城（Pompeii）瞬間被落下的火山灰覆蓋，約2萬人罹難。（圖／達志／美聯社）

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台北市北投區先前在2月17日上午9點8分，發生芮氏規模3.1有感地震，中央氣象局推估與大屯火山活動有關，由於震央位在台北，也引起網友討論，若火山噴發，台北會不會變成跟2000年前，維蘇威火山（Mount Vesuvius）突然爆發，讓龐貝古城（Pompeii）消失在世人眼中的翻版？

▲在公元79年以前，羅馬的貴族富商們在龐貝城營建別墅，開設旅館和商店，人口增至25000多人，成為鼎盛一時的繁華城市。（圖／達志／美聯社）

說到這座位在在義大利半島西南角上坎佩尼亞地區、距離那不勒斯海港約20公里以及蘇威火山約10公里處的古城，據考證，龐貝城是在公元前7世紀由奧斯坎斯部族建立的，後來其他部族也來此定居。

到公元前2世紀，龐貝城被羅馬人所佔領。在公元79年以前，羅馬的貴族富商們紛紛到此營建別墅，開設旅館和商店，人口增至25000多人，成為鼎盛一時的繁華城市。

▲研究原先推測，火山碎屑流吞噬龐貝古城可能近20分鐘，居民根本沒法逃走，大多數人在房屋、床上、街上、廣場上遭因高溫瞬間死亡。（圖／達志／美聯社）

在公元79年8月24日中午，維蘇威火山忽然大噴發，繁榮的龐貝古城（Pompeii）瞬間被落下的火山灰覆蓋，約2萬人罹難。維蘇威火山距離龐貝古城僅6英里（約9.66公里），火山碎屑流僅需短短幾分鐘就能將整座龐貝城包圍。

根據研究推測，火山碎屑流吞噬龐貝古城可能近20分鐘，居民根本沒法逃走，大多數人在房屋、床上、街上、廣場上遭因高溫瞬間死亡。研究人員認為，如果火山碎屑流僅持續數分鐘，大多數人將倖存。

▲龐貝城約2萬人的城鎮居民是被突如其來的濃密火山灰嗆死，推翻了之前的研究猜測，當地居民在超高溫下瞬間死亡。（圖／達志／美聯社）

不過據2021年發表於《科學報告》期刊上的一份研究認為，當時約2萬人的城鎮居民，是被突如其來的濃密火山灰嗆死，推翻了之前的研究猜測，當地居民在超高溫下瞬間死亡。

這項研究分析了火山碎屑流持續的時長對人體的影響。火山碎屑流，是由火山氣體、火山灰、以及火山岩石混合的高密度、高溫、快速流動的熾熱洪流。數據顯示，火山爆發後，龐貝城籠罩在溫度超過攝氏100度的火山碎屑流中長達10到20分鐘。

研究人員認為，人體在攝氏200度到250度的高溫下，可以存活2到5分鐘，但若是吸入了高溫粉塵，則會縮短存活時間，龐貝城在事發當下，火山碎屑流平均持續時長，達到17分鐘，龐貝居民就是籠罩在這種短時間內致命的高溫粉塵中被嗆死。

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