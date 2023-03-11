中華隊贏了！貼心闆娘加碼400杯紅茶今晚發放　「吃肉圓怕口渴」

▲連鎖咖啡店闆娘送出400杯紅茶，共同慶祝中華隊獲勝。（圖／翻攝自Facebook／85度c彰化和平店）



記者崔子柔／綜合報導

2023世界經典棒球賽中華隊以11比7擊敗義大利，彰化縣知名美食阿璋肉圓配合縣府，送出400碗肉圓，85度C彰化市和平店老闆娘則加碼送出400杯紅茶同慶，「吃肉圓會口渴」。

根據《自由時報》報導，85度C彰化市和平店老闆娘高娟娟表示，她和阿璋肉圓老闆施明裕交情深厚，因為施明裕提出台灣隊贏1分就送100顆肉圓，她也決定贏1分就送100杯飲料，「因為吃肉圓總會口渴，喝杯清涼紅茶最解渴」，今（11日）晚一起在縣府前廣場分送400杯紅茶。

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▲彰化縣政府廣場直播比賽。（圖／彰化縣政府提供）



彰化縣政府昨日在縣府前廣場辦理同步直播，今天晚上7時更將發放400份爌肉飯及200碗肉圓，另阿璋肉圓也配合縣府加碼送400碗，歡迎民眾再一起來力挺中華隊。

縣長王惠美表示，中華隊第二場比賽對上義大利隊，彰化球迷依然堅定的支持中華健兒，縣府在府前廣場直播， 一起為中華健兒加油打氣，縣府今天晚上對戰荷蘭將提供提供200份肉圓，後天對戰古巴則提供200碗爌肉飯。

▲▼彰化縣政府廣場今晚發400碗爌肉飯跟400碗肉圓。（圖／彰化縣政府提供）



至於溪湖在地名店「阿讚爌肉飯」則與溪湖鎮公所合作，也將於今天晚上6點半於溪湖鎮公所前廣場發放400份爌肉飯，歡迎民眾前來索取，吃飽飽後繼續為中華隊加油（數量有限發完為止，1人限1碗，請勿重複排隊領取）。