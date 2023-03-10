俄軍還能「再戰2年」　立陶宛情報局長又點名1地區：仍是威脅

▲俄羅斯裝甲車隊進入克里米亞。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

立陶宛軍事情報局長保拉維休斯（Elegijus Paulavicius）表示，俄羅斯目前擁有足夠資源，能以當前攻勢強度，在烏克蘭繼續戰鬥2年。此外，俄軍正在適應與西方長期對抗，將優先重建在波羅的海（Baltic Sea）的軍事存在，那裡將仍是「一個威脅及不穩定的來源」。

保拉維休斯闡述情報機構提出的國家威脅概況時，提到上述內容。他還說，「俄羅斯能夠打仗多久，也將取決於伊朗及北韓等國對俄羅斯軍事的支持。」

立陶宛情報單位認為，西方制裁未能傷害俄國向軍隊提供資金的能力，因為莫斯科把公共福利資源轉向軍事，並且利用「很長的中間鏈」採購受制裁的西方技術。

立陶宛情報機構也透露，2022年，與中俄政府有關的駭客多次試圖入侵立陶宛政府電腦，試圖「長期蒐集與立陶宛內政及外交事務有關的資訊」。不過，該機構並未交代駭客攻擊是否成功，中國位於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的大使館沒有回應，俄方則是多次否認海外駭客活動的指控。

《路透社》報導，立陶宛一直都是最猛烈批評俄羅斯的歐盟國家之一，2021年允許台灣開設實際意義上的大使館後，也面臨著中國的怒火。