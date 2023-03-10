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拯救瞎忙日常？網友狂推必備家電！秒開啟外掛人生

▲▼家電,掃地機器人,ECOVACS,DEEBOT T10 OMNI。（圖／ECOVACS提供）

▲針對種種家務煩惱，網友一致推薦家中必備「掃地機器人」，省去打掃步驟跟時間。（圖／ECOVACS提供，下同）

科技中心／綜合報導

剛結婚、生子、搬新家，面對人生新階段的轉變時刻，從忙碌的日常中找到生活的理想狀態，成為大家不斷追求的目標之一。究竟該如何應付天翻地覆的生活轉變？其實，適應新生活不必犧牲生活品質，江湖流傳「買對家電如同開外掛」一說絕對不假，網友大推人人家中都需要有這款智慧家電！甚至被譽為「搬新家首要家電list」，讓你輕鬆展開便利家居新體驗，選對好幫手神助攻，就能一秒為生活加分！

現代人的忙碌值破表，各種家務事耗時耗能，天天都在掙扎逃避，有人說不煮飯、不洗碗也沒關係，反正天天外食當老外更舒心，不過掃地可就躲不過了，每天進出踩踏難免有灰塵，更不用提不時出現、一看到就想彎腰撿起的毛髮，想要擁有一塵不染的居家環境，掃地拖地不能偷懶，久而久之不免心累。

原以為婚後生活必定幸福美滿，小倆口卻經常因為家務分工有所爭執，擔心出現婚姻危機；新手爸媽開心止不住，但小寶貝無時無刻需要照顧、爸媽一刻不得閒，一有時間只想補眠，家中地板落塵毛髮越積越多、真的很不想面對；剛搬好新家，整理大大小小的物品已經精疲力竭，哪還有力氣掃地拖地？針對種種煩惱，網友一致推薦家中必備這款「掃地機器人」，省去打掃步驟跟時間，隨時維護屋內整潔！

▲▼家電,掃地機器人,ECOVACS,DEEBOT T10 OMNI。（圖／ECOVACS提供）

2022年《紐約時報》將智慧家居選入4大技術趨勢之一，且根據MOMO最新市場成長數據顯示，全台購買全能型掃地機器人的比例亦逐年成長，而近年隨著技術進步，晉升「智慧家居」的門檻愈來愈低，除了洗衣機與洗碗機被譽為「拯救婚姻神器」，「掃地機器人」也成為「居家生活品質提升必備神器」之一，「一機解決所有地面清潔問題」更成為主流趨勢，也是現代人智慧家居生活中不可或缺的一份子。

ECOVACS的掃地機器人「OMNI旗艦機系列」就以品牌首創「全方位性能」的全能基站累積許多愛用者，ECOVACS推出X1 OMNI後，全能基站的銷量大增，讓ECOVACS看準消費者居家需求與喜好，而ECOVACS OMNI系列再次推出新品DEEBOT T10 OMNI，更是如同驚喜包一般，祭出全方位頂級規格，滿足消費者「全都要」的心願，此外，價格還更加親民，主打小資族也能無痛入手的精品級家電。

現代人對於居家環境的要求提高，簡單清潔之餘，殺菌也是不可或缺，DEEBOT T10 OMNI的5000Pa颶風級超強吸力，讓地上的大顆粒、小灰塵無所遁形，也內建自動強力定時洗淨抹布、全機恆溫40度暖風烘乾拖布的功能，不再為了地板清潔弄髒弄濕雙手，加上雙風道10秒自動強力集塵與業界少有的3公升大容量集塵袋，能75天都不用倒垃圾享受雙手自由，此外，更可搭配銀離子針對地板殺菌除臭，針對家中有孩童的家庭，童鎖功能也讓孩童可以放肆玩耍。

此外，搭載獨家OZMOTM Turbo 2.0旋轉加壓拖地系統，每分鐘180次旋轉加壓，搭配三層加厚拖布材質，告別跪在地上拖地的痛苦，還能遠端操控，在回家前先開啟清潔，下班回到家馬上就能脫鞋拋開束縛，享受乾淨空間！ECOVACS DEEBOT T10 OMNI亦主打內建「Yiko語音助理系統」，在家中呼喚「Ok Yiko」就能控制DEEBOT T10 OMNI至指定位置清掃，一聲令下後就能恣意躺在沙發上追劇，不為地板清潔煩心！想要為迎來新生活做準備，各種超前部署不可少，掃地機器人先備好，助你開啟外掛人生！

實體購買通路：全台法雅客門市

線上購買連結
MOMO：https://reurl.cc/ymxj8M
PChome：https://reurl.cc/gQLjAN
蝦皮：https://reurl.cc/7j6vzb
ECOVACS 科沃斯 官方網站：https://www.ecovacs.com/tw
ECOVACS 科沃斯 官方Facebook：https://www.facebook.com/ecovacs.tw

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