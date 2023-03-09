學員人數越來越多　桃園區112年長青學苑開課學員逾2300人

▲桃園區112年度長青學苑開學典禮暨聘書頒發儀式。（圖／桃園區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導



桃園市桃園區公所9日於桃園區長青學苑，舉辦112年度長青學苑開學典禮。區長陳玉明於典禮中頒發教師聘書，也安排了學員精彩的歌曲演唱、薩克斯風及舞蹈表演，在熱鬧的氣氛中，與會貴賓及教師、學員齊聚同歡，為桃園區長青學苑新學年拉開了序幕。

陳玉明表示，桃園區長青學苑迄今已進入第31年，而老人福利更是張善政市長所重視的重要政策之一，張市長自上任後就積極落實3大重要福利政見，包括「老人三節禮金提升、國中小營養午餐免費、幼兒園大班助學金」，而長青學苑的推動，讓銀髮長輩能有優質且多元課程的學習管道，就是市府團隊及桃園區公所致力推動的重要施政。

目前，桃園區長青學苑已經成為桃園市規模最大，也最受到長輩朋友們的熱烈歡迎，學員人數已突破2,300餘人，每週上課人次也高達4,100人次。今(112)年學苑於3月份開學，開設了54門課程(共63班)，種類眾多、兼具廣度及實用性的多元選擇課程，吸引了新舊生報名高達2,000多人，課程涵蓋了生活藝術、語文、歌唱舞蹈、體能運動及電腦資訊等。

長青學苑的學員主要以60歲以上的長者為主，其開班目的在於倡導終身學習，讓長者們不但可以學習多樣的才藝，也能結識朋友、拓展人際關係，讓生活更充實豐富，充分落實健康老化的精神。