球彈到大街10歲男童衝出門撿　秒遭機車擊落！驚悚影片曝

記者鄧木卿／台中報導

台中市10歲陳姓男童7日晚上9點在自家玩球，球突然彈出到門外的公益路，陳童不知危險，竟然衝出門外要撿球，不料被騎機車經過的43歲江姓女子撞倒在地，陳童送醫沒有大礙，江女沒受傷、沒喝酒，整件事算是虛驚一場。

▲▼男童玩球時，球彈到大街上，竟然衝出門撿球不料被機車撞上。（圖／民眾提供，下同）

警方除呼籲家長對幼童應多留意照顧，勿在馬路旁或馬路上玩耍，若玩球時不小心讓球跑過街，也應尋求大人幫忙，避免發生危險，全案依道路交通事故處理程序，轉交通大隊釐清肇事原因。