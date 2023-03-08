林俊憲酸藍營初選納「戰力值」　游淑慧反嗆：先把台南的地雷管好

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者江采蓁／綜合報導

日前有媒體報導，國民黨立委初選提名機制考慮納入「戰力值」作為依據，民進黨立委林俊憲7日就在臉書暗酸「戰力值不夠能不能課金彌補？」對此，國民黨台北市議員游淑慧8日也反嗆，有空管到別黨的提名制度，還不如先把自己台南的地雷管好！

針對外傳國民黨將納入「戰力值」做為提名依據，林俊憲7日就發文嘲諷，「戰力值？如果戰力值不夠的話可不可以課金彌補呢？」他再大酸，游議員說的確實有道理，需要一個明確標準，那麼請問朱主席，在議場裡丟豬內臟可以獲得幾點戰力值呢？豬心100分、豬肝150分、豬腸200分，你覺得如何？朱主席現在就是在逃避，逃避一切可能引起紛爭的提名爭議，連「戰力值」這種方法都出來了，「我看還是比照線上遊戲，看誰付費儲值得多裝備好，自然戰力值就高囉！」

針對此文，游淑慧8日也發文反擊，她大酸，「按林俊憲委員標準，男委員、女前議員住一起被抓包？還辯稱只是分租，戰力值粗估80；暴力小英號召的群眾用石塊、汽油彈砸警察，戰力值應該破萬；陳宗彥疑接受性招待兼關說，然後還可以掩蓋11年，官位扶搖直上，戰力值簡直破錶。」

游淑慧表示，國民黨的戰力值是以監督民進黨的力道來評估，民進黨的戰力值又以什麼來評估？民進黨的戰力值不夠的話，可不可以用臉皮厚度來彌補呢？她最後再狠嗆，「有空管到別黨的提名制度，還不如先把自己台南的地雷管好！」