全球毒王藏台灣！　700億美金毒品帝國被翻拍Discovery

▲泰國警方日前獲報，荷槍實彈直搗謝志樂曼谷的販毒基地。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

與墨西哥大毒王古茲曼齊名、綽號「三哥」的亞洲最大毒梟謝志樂，結合各國黑幫組成全球跨國販毒網，他搭機欲返回加拿大時，在荷蘭機場遭活逮，去年12月底被引渡至澳洲墨爾本受審，成為各國矚目焦點，不過，這名相貌平庸的中年大叔，因行蹤飄忽，連Discovery頻道製播《全球頭號毒梟：謝志樂》節目，重現執法人員如何逮捕他時，都無法掌握他的外貌。

謝志樂每年大賺700億美元（約新台幣2.2兆元）暴利，是全球緝毒組織恨得牙癢癢的魔王級毒梟，這次卻會栽跟頭被捕，與台灣息息相關。

▲全球頭號大毒梟謝志樂在荷蘭落網並被引渡至澳洲受審，關鍵原因竟與台灣檢方及海巡署聯手監控，將他驅逐出境有關。

本刊調查，這名全球頭號毒梟2年多前持加拿大護照祕密潛台，剛好碰上全球疫情嚴峻，班機幾乎全面停飛，因而受困台北長達一年多，期間，台灣官方接獲國際刑警組織請求，對他發動搜索約談，後來以不再展延簽證為由，要求他限期離台，技術性地將他驅逐出境，並將航班資訊通報澳洲，最後由荷蘭警方在阿姆斯特丹史基浦機場成功將他逮捕。

▲謝志樂遭台灣官方技術性驅逐出境，轉機過境荷蘭遭逮，去年底已引渡至澳洲受審。

本刊掌握，謝志樂出身中國廣東大圈仔，曾在美國販賣海洛因遭判刑9年，提前假釋出獄後，保證將開餐館謀生，不再碰毒，之後卻變本加厲販毒，利用企業經營手法，宛如公司執行長在幕後操控全球毒品市場，導致澳洲有7成海洛因及K他命毒品透過他走私入境，成為澳洲政府的眼中釘。

由於謝志樂入籍加拿大，行蹤不定，包括澳洲及歐美等國緝毒組織，只知他經常出沒中港台三地，因此特別請求台灣協助；基隆地檢署與海巡署獲報組成專案小組，歷經2任檢察長及3名主任檢察官，只要得知謝志樂來台，即上線監聽並派員跟監，等待逮捕他的時機降臨。

▲謝志樂。

3年前疫情嚴峻，當時外籍旅客得以不斷自動延長在台居留時間，專案小組與澳洲等國合作，決定使出殺手鐧，不再對他展延居留，且要求他限期離境，在航班有限下，謝志樂只得訂機票出境，打算躲回他移民的加拿大，卻因班機繞道荷蘭停留，澳洲警方接獲台灣司法單位通知後，隨即通報荷蘭警方抓人。

▲謝志樂的販毒集團橫行歐美及亞洲各國，圖為泰國警方在3年前逮到其黨羽，並扣得大量分裝毒品。



謝志樂見招拆招，認為荷蘭警方逮捕他的程序不合法，透過律師跨海興訟反擊，但荷蘭最高法院在去年6月駁回謝的上訴，確定將他移送澳洲受審，相關程序緊鑼密鼓進行，終於在去年底將他押往澳洲，讓這位全球頭號毒梟受審的戲碼上演。

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