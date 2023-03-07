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黑豹登場！助阿巴西取得本土身份　莊瑞雄：期待他在國際賽大放異彩

▲▼民進黨立委莊瑞雄、中信特攻球員阿巴西。（圖／翻攝莊瑞雄臉書）

▲民進黨立委莊瑞雄、中信特攻球員阿巴西。（圖／翻攝莊瑞雄臉書）

記者杜冠霖／台北報導

近兩季在T1職籃表現大放異彩的「黑豹」阿巴西，經過FIBA國際籃總認證，確定將被視為台灣本土球員，未來在中華男籃出賽將可不佔歸化名額。對此，民進黨立委莊瑞雄7日表示，非常開心能夠為阿巴西爭取得國際的本土資格認定，期待未來阿巴西能夠與國家隊一同在國際賽上大放異彩，為台灣球迷帶來一場又一場的精彩好球！

根據中華籃協最新聲明，由於阿巴西在年滿16歲前就長期居住在台灣，經本會查詢總會規定後，協會也感謝莊瑞雄的居中奔走，備妥所需資料向FIBA提出申請，將阿巴西的歸化球員身份更換為本國籍球員，日前本會收到FIBA信函確認阿巴西可以不用再佔歸化名額，正式以本土球員身份加入國家代表隊。

對此，莊瑞雄表示，經過這一年半以來的努力，阿巴西的國際認定本土身份終於傳來好消息，FIBA（國際籃球總會）審核通過阿巴西身份不須佔用歸化球員名額，未來可以用本國籍球員身份代表台灣籃球國家隊參加國際賽事。

莊瑞雄指出，阿巴西自幼一家來台，吃台灣米、喝台灣水長大，也完整的從國小，一路唸書、打球到大學畢業，現在更是職籃的超級新星。

莊瑞雄表示，在上次和阿巴西短暫的聊天，自己深刻感受到阿巴西的渾厚台灣味，非常開心能夠為阿巴西爭取得國際的本土資格認定，期待未來阿巴西能夠與國家隊一同在國際賽上大放異彩，為台灣球迷帶來一場又一場的精彩好球！

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