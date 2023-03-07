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嘉義市婦女節表揚大會　「來台12年」新住民張寒玲受頒模範婆媳

▲▼ 112年度婦女節表揚大會自強媽媽堅毅 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市112年度婦女節表揚大會 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

慶祝3月8日婦女節，嘉義市婦女會舉辦「112年度婦女節表揚大會」，表揚年度「模範婆媳」、「愛心婦女」、「傑出女性」及「自強媽媽」，嘉義市副市長陳淑慧代表黃敏惠市長前往表揚，送上誠摯的祝賀，肯定女性朋友堅毅與承擔的精神。

▲▼ 112年度婦女節表揚大會自強媽媽堅毅 。（圖／嘉義市政府提供）

陳淑慧表示，在婦女節前夕頒發獎項，表揚模範婆媳、愛心婦女、傑出女性及自強媽媽四大獎項，不僅是為了表達滿懷的感謝，更期待藉表揚活動讓善良的社會價值與意義發揚傳承。特別感謝自強媽媽們，儘管環境艱難困苦，依然母代父職撐起家庭，做孩子的好榜樣，也恭喜在座獲獎的女性，因為有你們的付出才可以讓我們的家庭、社會有更好更穩定的發展，所有的婦女都有著勇媽的精神，因為有愛敢勇於堅持、勇於承擔，讓社會往更美好的方向前進。

▲▼ 112年度婦女節表揚大會自強媽媽堅毅 。（圖／嘉義市政府提供）

婦女節慶祝活動，共表揚張德君、張寒玲等5組「模範婆媳」，王豔華等6位「愛心婦女」，黃春香等9名「傑出女性」，以及黃湞淯、武玉雪鸞等3位「自強媽媽」，各自展現女性堅韌不撓、勇於創新及熱心公益的精神。

▲▼ 112年度婦女節表揚大會自強媽媽堅毅 。（圖／嘉義市政府提供）

其中獲獎「模範婆媳」的張寒玲為嫁來台灣12年的新住民，家中有高齡90歲的公公、及現年58歲有中度殘障的老公和一雙兒女，她侍奉年邁公婆無微不至，家庭幸福和睦，獲獎時張寒玲緊挽80歲婆婆張德君入場，更為頒獎典禮添溫馨氣氛。此外，張寒玲也是新移民女性關懷協會副總幹事，為關懷新住民女性不遺餘力。

▲▼ 112年度婦女節表揚大會自強媽媽堅毅 。（圖／嘉義市政府提供）

獲選自強媽媽的黃湞淯與丈夫育有一女一子，10幾年前丈夫因病過世，從此一肩擔起家中經濟及教養的責任，期間健康亮紅燈，須開刀休養，傷癒後即使一日做兩份工作也要將寄養於親戚家的孩子接回身邊照料。在重返職場的過程中，感受到二度就業的困境，利用早餐店的工作磨練，努力學習考取中西餐雙證照，更利用陪伴子女讀書的時間，考取餐飲系碩士班並完成碩士學位。雖然至今仍身兼雙職，工作繁忙，但她愛心不落人後，假日常帶著孩子到失親兒基金會做志工，有發展遲緩的兒子也在她的身教下開朗而體貼，同樣參與志工工作，造福社會。

▲▼ 112年度婦女節表揚大會自強媽媽堅毅 。（圖／嘉義市政府提供）

同獲自強媽媽的武玉雪鸞自越南遠嫁來台，在先生罹癌病逝，挑起家中經濟與照顧之責，在身心俱疲之際發現自己罹患腦瘤，開刀治療後仍積極的工作加班，堅強勇敢的撐起家庭，把孩子教養的乖巧懂事、課業優秀。她說雖然勞累，但兩個貼心的女兒是她最大的安慰，女兒在工作之餘為她加油打氣，成為她勇往直前的最溫暖動力。

嘉義市婦女會是嘉義市最具歷史與代表性的女性團體，在地成立超過30年，會員人數達近百位。長年以來，對女性各項權益保障有相當大的貢獻，每年國際婦女節和母親節均舉辦相關活動，透過遴選表揚傑出女性、偉大的母親、模範婆媳以及熱心公益的愛心婦女，期待藉表揚活動立下優良典範，讓社會變的更幸福與和諧。

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