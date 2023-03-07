學生瘋迷TikTok挑戰！自製混酒一口氣狂灌1加侖　近30人中毒急送醫

▲BORG是如今非常流行於TikTok的灌酒挑戰。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

美國麻薩諸塞大學阿默斯特分校（UMass Amherst）有學生4日在校外參加派對時，發起了流行於TikTok的灌酒挑戰「斷片狂飲加侖」，導致現場有近30名大學生集體酒精中毒，而當局也緊急派出了28輛救護車到現場將他們送院救治。

據美聯社報導，校方指出，該校有學生在4日的派對中，攜帶酒精、電解質液體、調味劑和水等物品，在現場舉辦「斷片狂飲加侖」（blackout rage gallons，簡稱BORG），不料卻引發大量學生集體中毒。

由於中毒的學生太多，現場需要至少28輛救護車協助，數量大到連附近機構都必須介入幫忙。消防局表示，儘管酒精中毒的人數眾多，但所有學生都沒有性命危險。而麻省州立警察局則透露，有2名學生因未成年飲酒被捕。

麻州大學阿默斯特分校表示，這是該校首次發現有學生在校外聚會時廣泛發起BORG挑戰，而校方將對此事進行評估後，採取措施提高校內的酒精教育水平。

「斷片狂飲加侖」是如今在TikTok十分流行的灌酒挑戰。挑戰者需在現場製作混酒後，一口氣喝下至少1加侖（約380cc）才算勝出。然而，有不少人因不勝酒力，經常在飲酒途中就當場斷片，也讓相關挑戰因此得名。

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