賴清德「宮廟政治學」讓南投變天！　特製八仙綵藏玄機

▲民進黨主席賴清德對公廟文化自有觀察，陪蔡培慧拜廟時，還致贈廟方有2人名字（紅圈處）的訂製八仙綵。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

南投縣第二選區立委補選落幕，民進黨候選人蔡培慧攻破藍營鐵票區，中止綠營在南投縣17年的連敗紀錄，這也是綠營從九合一選舉、嘉義市長重行選舉，到台北市中山區立委補選後的第一勝，更是賴清德就任黨主席後的第一戰。

為了力求逆轉勝，民進黨空陸戰並進，短短兩個月內，黨中央支援南投近20份紙本文宣、10餘組網路圖卡、超過10支短影片，並透過一日一記者會，強打對手林明溱內舉不避親、慈父置產、赴中旅遊等。

此外，副祕書長黃建嘉銜命率團到前線督軍，賴清德光陪蔡培慧參拜廟宇就拜了19間。黨內幹部觀察指出，賴清德是作風很傳統的本土政治人物，他自基層選舉出身，深知組織行程的重要性，更有一套自己的宮廟政治學。

▲南投立委補選是賴清德（左）接任民進黨主席之後的首場選戰，賴賣力替候選人蔡培慧（右）站台。

本刊掌握，賴清德就任黨主席後的首場黨務工作會議，親自囑咐組織部門，要擬定一套民進黨專用的疏文，以便祝禱時清楚將祈願內容上達天聽，「有時候他覺得當天唸疏文的人講得不夠清楚，還會接過麥克風，親自重講一遍。」

替蔡培慧輔選時，賴清德更要求幕僚訂製八仙綵致贈廟方，右方寫著「護國安民、合境平安」，左邊則有「賴清德、蔡培慧敬獻」的落款，掛在神桌前相當醒目，地方民眾看了直誇「金用心」，開票結果也印證賴、蔡的用心已被選民看見。

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