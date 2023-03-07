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吃得到一片片巧克力！　最新「Hershey’s巧克力冰淇淋」超商才有

▲▼全家最新「Hershey’s系列冰淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商最新濃郁系Hershey’s冰淇淋開吃。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

把握好天氣來吃冰！巧克力控最愛品牌之一「Hershey’s」近日又推出2款全新冰淇淋了，特意選用牛奶巧克力分別搭配香草粉、可可粉製成，還吃得到一片片巧克力片，超濃郁口感罪惡爆表，即日起只在全台1限定超商獨家開賣，趕緊衝。

▲▼全家最新「Hershey’s系列冰淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

▲Hershey’s冰淇淋裡頭還吃得到整塊巧克力。

全新2款「Hershey’s冰淇淋」來了，首推超濃「Hershey’s甘納許巧克力冰淇淋」，選用純正牛奶巧克力調合鮮奶油後，再加入可可粉，打造醇厚巧克力滋味，另一款「Hershey’s甘納許香草冰淇淋」則是添加了香草粉，每一口則都能吃到濃郁香草香，且2款冰品裡頭還放了一片片巧克力增添口感，即日起於全家獨家上市，快衝吃一波。

▲▼ 7-11「COLD STONE專區」限量新口味 。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11「COLD STONE專區」推出限量新口味冰淇淋 。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11「COLD STONE專區」近日也強勢推出全新「草莓愛優」，選用酸甜的COLD STONE草莓優格冰淇淋搭配整塊日本草莓雷神巧克力，每一口都能吃到層層堆疊的清爽微酸感，即日起至4月18日限定開賣、售完為止。

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