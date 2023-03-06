台74轎車遭追撞！後座乘客慘死　小貨車駕駛認「未注意車況」慘了

▲台中台74線追撞事故，其中一輛小客車乘客重傷送醫不治。（圖／民眾提供）

記者陳韻如／台中報導

台74線北上23.5k東山路交流道出口前，日前發生一起死亡車禍！一名黎姓男子駕駛小貨車，卻因未注意車前狀況，追撞前方銀色自小客車，造成後座一名85歲李姓乘客當場失去生命跡象，被緊急送醫搶救後仍宣告不治。法院審理後，依過失致死罪嫌，將黎男依過失致死罪嫌，判處6個月徒刑。得易科罰金。緩刑2年。

這起事故發生在2022年8月9日上午9時34分，黎男開著小貨車搭載友人外出，並沿著台74線往北行駛，但行經23.5公里處時，卻因未注意車前狀況，直直撞上當時正在排隊下交流道的銀色自小客車，接著再往前推撞1輛黑車、2輛小貨車，現場5輛車撞成一團。

其中銀車車尾嚴重凹陷，後座的李姓男子當場失去生命跡象，被緊急送醫搶救後，仍因頭部挫裂創導致外傷性休克，不幸宣告不治。

法院審理後認為，事發當天天候晴朗，日間自然光線、柏油路面、乾燥、無缺陷、無障礙物且視距良好，黎男顯然沒有不能注意的情事，但他卻疏未注意安全小心駕駛，且也沒有注意車前狀況就貿然前行，才導致事故發生，最終將他依過失致死罪嫌判處6個月徒刑，得易科罰金。緩刑2年。全案可上訴。