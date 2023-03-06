「別像我父親客死他鄉」傅達仁之子立院請命　籲通過《尊嚴善終法》

▲傅達仁之子為《尊嚴善終法》赴立院請命，「別像我父親客死他鄉」。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

資深主播傅達仁在高齡84歲時確診胰臟癌，最後不堪疼痛折磨，遠赴瑞士安樂死。立法院衛環會今（6）日舉辦「病人自主權利法」公聽會，傅達仁之子傅俊豪出席，再次呼籲盡快通過《尊嚴善終法》，讓病患自己選擇離開方式，也能避免照顧殺人等社會悲劇發生。

傅達仁罹患胰臟癌末期，2018年6月到瑞士執行安樂死。傅達仁之子、安樂善終立法促進會理事長傅俊豪自父親過世後，就致力推動《尊嚴善終法》，以期在維持病人尊嚴下，減少病人不必要痛苦與國家醫療資源浪費。

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傅俊豪在公聽會提到，台灣雖然有病人自主權利法與安寧緩和條例，但隨著疾病時間延長，止痛藥越用越多，對於病患與家屬都是折磨。

「如果可以讓我不痛，正常吃飯，誰會想要去死呢？」傅俊豪回憶父親赴瑞士時所言。當時傅達仁已高齡84歲，當時醫師告知若接受手術與化療，2年存活率僅50％。

考量術後可能臥床不起，還需承受化療痛苦，先選擇安寧緩和醫療，但止痛藥從吃的變成喝的，最後變成嗎啡貼片，但還是止不住疼痛，最後感慨，「我這麼老了，救了可以活多久，為何不把資源用在年輕人身上呢？」因此選擇赴瑞士安樂死，臨終時家人都在身旁。

傅俊豪表示，幫父親執行安樂死的瑞士「尊嚴」機構，全球會員數約20萬人，但僅幫3％會員執行協助自殺，因為許多病人在知道自己國家有無痛出口後，選擇回國善終。

傅俊豪強調，根據調查，台灣有90%民眾認同尊嚴善終，安寧醫療最終目也是解決痛苦，呼籲立法院儘速通過《尊嚴善終法》，避免再有親手殺死伴侶的照顧殺人悲劇，也不要再讓其他人像自己父親一樣，斥資鉅額客死他鄉。