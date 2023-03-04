南投補選狀況多！花盆藏秘錄器、監票部隊記民眾特徵　中選會回應了

▲南投補選驚見計票員紀錄投票民眾身材、穿著、投票時間。（圖／翻攝影片）

記者杜冠霖／台北報導

南投補選今（4）日投票，投票現場發現多個密錄器，並有監票部隊場外叫囂、紀錄投票民眾特徵。對此，中選會回應，無論是投票所30公尺內外，均不得有違反刑法、公職選罷法等規定之行為，尤其是錄影監控他人的投票行為，以免觸法且還會有刑事責任。

南投補選傳出部分人士假以手機錄影、名冊計票形式，在各個投開票所附近進行註記，名冊上甚至紀錄高矮胖瘦、衣服穿著、時間，更不斷向投票民眾喊話「你要戰爭嗎？」連警方口頭勸離還反嗆「你試試看」。

中選會提醒，實際上司法檢警機關在歷年以來的選舉過程中，就不斷強調，無論是投票所30公尺內外，均不得有違反刑法、公職選罷法等規定之行為，尤其是錄影監控他人的投票行為，以免觸法且還會有刑事責任。

中選會指出，檢警司法機關在過去都曾發布對外新聞稿與透過記者會等各種方式向國人表示，投票所30公尺內外，不論直接或間接，若有妨害或擾亂投票順暢進行，或妨害民眾自由行使其投票權之不法行為，如叫囂、辱罵、監控、恐嚇、施以不法腕力等，按情節輕重，應依刑法第142條或第147條究辦。

中選會表示，投票日於投票所四周30公尺外，若有妨害或擾亂投票之進行，或妨害民眾自由行使其投票權等不法行為，將由檢警司法機關依刑法第142條及第147條規定處理。尤其是，如於投票所30公尺內外架設手機或攝影器材，另從事選舉人或投票權人之錄影監控行為者，恐已涉嫌並構成妨害或擾亂投票罪之犯行，定會聯繫檢警司法機關予以偵辦。

中選會提醒，今日至投票時間截止前，除了不可有競助選或從事拉票的活動外，若在投票所30公尺內、外逗留或徘佪不去，或不時對前來投票之民眾「比手勢」、「打躬作揖」或「講悄悄話」等疑似拉票或從事固票之人，選務機關也會立即通知監察小組委員並請檢警司法機關列為偵查重點對象。