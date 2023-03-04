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割喉殺害5子女！比利時狠母16年後「安樂死」　選在孩子忌日離世

▲▼比利時婦女薛米特（Genevieve Lhermitte）2007年趁丈夫穆卡德姆（Bouchaib Moqadem）返鄉，持菜刀「割喉」殺害5名親生骨肉。（圖／達志影像／美聯社）

▲薛米特「割喉」殺害5名親生骨肉。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

比利時婦女薛米特（Genevieve Lhermitte）2007年持菜刀「割喉」殺害5名親生骨肉，被裁定5項蓄意謀殺罪名成立，判處終身監禁。犯案16年後，她要求在孩子忌日、也就是今年2月28日執行安樂死離世，結束56年人生。

薛米特的律師表示，她已經蒐集各種醫學專家的意見才做此決定。心理學家馬羅特（Emilie Maroit）認為，薛米特選擇在2月28日安樂死，可能是「對她孩子表示尊重的象徵」，「也是為了結束她所開始的事情。因為她殺害他們時，基本上也想要結束自己的生命。」

▲▼比利時婦女薛米特（Genevieve Lhermitte）2007年趁丈夫穆卡德姆（Bouchaib Moqadem）返鄉，持菜刀「割喉」殺害5名親生骨肉。（圖／達志影像／美聯社）

▲薛米特的丈夫穆卡德姆（Bouchaib Moqadem）。（圖／達志影像／美聯社）

BBC等外媒報導，2007年2月28日，薛米特趁丈夫返鄉探望摩洛哥親人時行兇，之後持刀尋短失敗，只好撥打緊急服務電話求助。1子4女年齡介在3歲至14歲之間，被發現時皆已身亡。

此案震驚比利時及國際社會，儘管辯護律師宣稱薛米特罹患精神問題，不應該被送入監獄，但陪審團仍作出有罪裁定。她於2008年被判無期徒刑，2019年轉移至精神病院。

2010年，薛米特曾提出民事訴訟，向前心理醫師求償300萬歐元，理由是對方的「不作為」未能阻止謀殺，但她最終在10年後的2020年放棄官司。

▲▼比利時婦女薛米特（Genevieve Lhermitte）2007年趁丈夫穆卡德姆（Bouchaib Moqadem）返鄉，持菜刀「割喉」殺害5名親生骨肉。（圖／達志影像／美聯社）

▲薛米特2008年出庭時的模樣。（圖／達志影像／美聯社）

根據比利時法律，若個人被認為承受「無法忍耐」且「無法治癒」的身心理痛苦，可以選擇安樂死，但必須對自己的決定有著清楚意識，並且能以合理一致的方式表達意願。2014年起，若孩童罹患絕症承受巨大痛苦，在獲得父母同意後，也能和成人一樣選擇安樂死。

2022年，比利時共計2966人執行安樂死，與2021年相比增加10%。癌症仍是最常見原因，但官員表示，近3/4患者「生心理上都有多種類型的痛苦」。

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