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社會 社會焦點 保障人權

金門男喝茫開車「插進水溝」　車頭全撞爛！駕駛重傷送醫

記者葉建雄、崔子柔／金門報導

金門呂姓男子昨（3）日晚間酒後開車，行駛在金寧鄉瓊安路嚨口路段時，開進道路旁水溝，車頭幾乎撞爛，呂男重傷受困車內，被消防人員救出後送醫，警方發現呂男酒測值為0.65mg/L，將依刑法公共危險罪嫌函送福建金門地方檢察署偵辦。

▲▼金門男酒駕直撞插入水溝。（圖／記者葉建雄翻攝）

▲呂男酒駕開進水溝。（圖／記者葉建雄翻攝）

呂男3日晚間8時10分左右，開著小客車沿瓊安路由后沙往安岐方向行駛，行經嚨口路段時，疑因喝茫開始偏離車道，車輛翻落至路旁溝渠，車頭嚴重撞毀。

▲▼金門男酒駕直撞插入水溝。（圖／記者葉建雄翻攝）

▲▼呂男受困車內，被消防人員協助救出。（圖／記者葉建雄翻攝）

▲▼金門男酒駕直撞插入水溝。（圖／記者葉建雄翻攝）

金門消防局金寧分隊小隊長李岳峰指出，消防人員到場後，破門協助救出受困的呂男，發現他全身多處挫傷，緊急送往部立金門醫院救治。警方對呂男進行酒測，酒測值為0.65mg/L，已超過法定標準，顯無法安全駕駛，將依刑法公共危險罪嫌函送福建金門地方檢察署偵辦。

金門警察局金城分局警備隊副隊長黃啟成表示，酒後駕車是違規而且危險的行為，飲酒後酒測值超過0.15 mg/L，將依車種不同，以違反道路交通管理處罰條例第35條規定，處1萬5,000元至12萬元以下罰鍰不等，並當場移置保管該汽（機）車及吊扣其駕駛執照1-2年；酒測值超過0.25 mg/L，更會觸犯刑法公共危險罪。警方呼籲，為了自己及他人的安全，酒後勿開車，多搭乘大眾運輸工具，或利用「指定駕駛」、「酒後代駕」等，以避免憾事發生。

▼呂男將被依刑法公共危險罪嫌偵辦。（圖／記者葉建雄翻攝）

▲▼金門男酒駕直撞插入水溝。（圖／記者葉建雄翻攝）

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