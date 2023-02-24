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高中升學探索最佳去處　成大單車節重磅登場歡迎參加

▲全台最豐富的院系博覽會「成大單車節」在國立成功大學光復校區榕重磅登場，現場推出超過40學系攤位，並由熱情的成大學長姐擔任「高中生引路人」，提供最多元有趣的升學探索方向。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全台最豐富的院系博覽會「成大單車節」在國立成功大學光復校區榕重磅登場，現場推出超過40學系攤位，並由熱情的成大學長姐擔任「高中生引路人」，提供最多元有趣的升學探索方向。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

11.8萬考生填志願前先看過來！全台最豐富院系博覽會「成大單車節」3月4日、5日，一連兩天在國立成功大學光復校區榕重磅登場，現場推出超過40學系攤位、模擬面試、校園生活初體驗及首度登場的互動式劇場、校園講者及Podcast，由熱情的成大學長姐擔任「高中生引路人」，提供最多元有趣的升學探索方向。

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▲全台最豐富的院系博覽會「成大單車節」在國立成功大學光復校區榕重磅登場，現場推出超過40學系攤位，並由熱情的成大學長姐擔任「高中生引路人」，提供最多元有趣的升學探索方向。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大單車節學生團隊表示，單車節的初心是希望以過來人的身分，陪伴全台高中生走過升大學這段跌宕、不安卻又殷殷期盼的生命歷程。升學制度內的活動不論線上、線下皆應有盡有，希望廣泛服務全台灣各類型、各地區的高中生。誠摯邀請高中生們把握這場年度盛事，更多詳細活動內容可上官網、臉書粉專、IG、YouTube查看，期待3月第一個週末在成大校園與高中生們相見。

成大單車節活動在光復校區榕園及雲平廣場等地，共有超過40個學系攤位，由學長姐面對面講解學系資訊，為高中生揭開各大學院、各類科系的真實面貌，並提供線上科系手冊及深入的系館導覽，歡迎線上閱覽或報名參加。

每年最受矚目的「模擬面試」，對於備戰二階的高中生來說，是最貼近真實情境的前哨戰；現場有學長姐經驗分享，並邀請第一線面試教授，還有學習歷程專家為書審資料做「健康檢查」。

▲全台最豐富的院系博覽會「成大單車節」在國立成功大學光復校區榕重磅登場，現場推出超過40學系攤位，並由熱情的成大學長姐擔任「高中生引路人」，提供最多元有趣的升學探索方向。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為因應108課綱，自主學習成為重中之重的課題，成大單車節學生團隊還設立「探索學習」活動，邀請課外活動組織，例如 TFT 為台灣而教、台灣青年氣候聯盟（TWYCC）、法律白話文運動等，期待藉由探索在各領域耕耘的特色組織，開拓視野，覺察潛在的興趣，進而激發自主學習和課外參與動機。

不僅學術性活動，2023成大單車節亦有暖心與生活化的活動等你來探索。如果想體驗成大學生日常及感受成大歷史古蹟的人文底蘊，可參加3條單車路線，一起「大腳逛校園」。在學生活動中心，還有首度登場的互動式劇場〈成・鏡〉，由學長姊從課業、生活、人際關係、多元經驗出發，引領你體會大學最真實的面貌；除了互動式劇場，也有校園講者和線上Podcast的形式，服務不同類型、地區的高中生。

▲全台最豐富的院系博覽會「成大單車節」在國立成功大學光復校區榕重磅登場，現場推出超過40學系攤位，並由熱情的成大學長姐擔任「高中生引路人」，提供最多元有趣的升學探索方向。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在高漲的升學壓力下，難免心中煩悶難解。結合成大溫馨校園的治校理念，今（2023）年特別規劃「心靈柑仔店」，首站以古早味零食來找回單純的快樂泉源，接著前往迷宮探索自我，與擺渡人談心， 辨明煩憂的源頭，重新定位自我。

大考完畢後，究竟該報什麼學系？此起彼落的疑問，會是每個考生心中的困擾。為驅散考生迷惘，連續舉辦 16 年的成大單車節活動全程免費，2023年度首次於疫情趨緩後，創新加入能量加值市集，邀集豐富的攤販、小吃，提供參與者休息充電的去處。

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