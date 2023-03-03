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北韓年輕人受韓流影響！使用「南韓語調」當遊戲ID　恐服勞役3個月

▲▼北韓民眾今年3月25日在平壤地鐵戰勝站用智慧型手機瀏覽導彈試射的文字報導。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓民眾去年3月25日在平壤地鐵戰勝站用智慧型手機瀏覽導彈試射的文字報導。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著南韓影視文化的影響力遍及全球，其實北韓（朝鮮）新一代的年輕人也深受影響，為此平壤當局今年1月通過《平壤文化語保護法》，禁止民眾在日常生活中使用「歐巴」（오빠，指哥哥）等南韓人專用的詞彙。有消息指出，只要民眾被抓到在線上遊戲的ID名稱使用南韓特色的語調，恐被迫強制服勞役3個月。

根據《自由亞洲電台》（RFA），該媒體最近獲取一份從北韓流出的文件，其內容為教導當地人如何遵守今年1月通過的《平壤文化語保護法》，而內文也詳細記載該法條所規定的內容，凸顯出北韓當地居民其實已深受南韓在流行文化上的影響，就連在電腦、手機等3C產品上使用的ID名稱，都開始氾濫使用具南韓腔調特色的單字。

《平壤文化語保護法》第62條，「若在遊玩網路娛樂（指線上遊戲）時使用具魁儡（指南朝鮮、南韓）語調的暱稱，如此行為將被判處3個月以上的無報酬勞動處罰」；報導分析，此法條顯示北韓內網線上遊戲的部份使用者，在取ID名稱時已深受南韓韓流影響。

《平壤文化語保護法》也在第18條規定，民眾在使用電腦、手機時必須義務安裝國家指定的應用程式，協助清掃具有南韓語調或單字的相關內容，不過該法並未明確描述該應用程式的詳細功能。

至於第7條則規定，各機關或企業須隨時針對其持有的電腦、手機等電子媒體進行檢查，同時強化檢舉通報制度。

另外，該法也規定，父母或家長需要特別關注子女們使用手機、電腦的情況，禁止子女們出現任何違反社會主義的「雜念」。

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