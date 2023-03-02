健保藥價調幅2.1%「創10年新低」　2款失智症用藥被砍最多

▲健保署醫審及藥材組組長黃育文。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

健保署藥價調幅2.1%創10年新低，今年調降品項達5475項，另有36項調升。健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，降幅前三名藥品分別為心臟血管用藥、神經系統用藥以及全身抗感染劑用藥，但就品項來看，單一藥品調降最多的為阿茲海默症用藥「憶必佳膜衣錠10公絲」，從8.9元調降至6.3元，降幅達29.2%。

健保署今公布藥品價格調整清單，共計5511項藥品受影響，其中36項調升、5475項調降，另有8579項未調整。調整品項數為自2013年實施藥品費用支出目標制(Drug Expenditure Target, DET）起最少，以減緩衝擊。

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根據健保署統計，今年調幅最大的前三名分別為心血管用藥、神經系統用藥以及全身抗感染劑用藥，平均調幅分別為8.92%、6.58%與6.34%。

▲藥價調幅前3名之藥品藥理分類。（圖／健保署提供）

就單一藥品來看，降幅最高品項也多為神經系統用藥，前兩名分別為阿茲海默症用藥「憶必佳膜衣錠10公絲」、「益美憶膜衣錠10毫克」，兩款藥品成分均為「memantine」分別從8.9元與8.1元調至6.3元，調幅為29.2%與22.2%。

降幅第三名則為兩款抗生素並列，分別為「碩邁沛霖顆粒」與「cefepime 500mg注射劑」。前者從99元調降為78元，後者從151元調降為119元，降幅都為21.2%。此外，平均調幅最多的心血管類用藥都屬降血脂類，調幅介於16.7％至17.7%。

黃育文表示，今年調降藥品中，「億必佳膜衣錠」原本是原廠藥，但因為已收載超過15年，也過了專利期，「今年分類從3A變成3B」，亦即從原廠藥價拉成與學名藥統一價，才會有高達近30％的降幅。

黃育文強調，藥價調整是每年例行作業，調整時也會考量廠商的合理利潤，給予基本價及調降幅度的保護，確保藥品穩定銷售，使藥品產業穩健發展。隨著醫療科技進步，健保逐年引進新藥提高民眾使用新藥的可近性，藥價調整可有餘裕收納新藥之給付，確保健保永續，以達全民健康。

▲▼藥價調幅前3名之藥品藥理分類。（圖／健保署提供）