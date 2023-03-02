本土死亡近半數沒打疫苗！莊人祥：長者打次世代「住院風險降84%」

▲新冠死亡個案疫苗接種情形。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠本土疫情逐漸趨緩，為了更進一步解封，指揮中心3月6日起推「疫苗+1」催打活動。指揮中心指揮官王必勝今（2）日公布統計，國內新冠死亡個案以65歲以上長者為多，且近半數一劑疫苗都沒有打，足以顯示其風險。指揮中心也公布國際研究顯示，65歲以上長者接種次世代疫苗追加劑，和沒打疫苗者相比，可以減少84%住院風險；另Novavax單價疫苗對於變異株也可產生保護力，希望民眾盡早打疫苗。

指揮中心自今(112)年3月6日至4月30日，推動「112年全民COVID-19疫苗接種運動」，活動主軸為「疫苗加一，解封安心」，呼籲「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」的對象響應接種，以增進免疫保護力。

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▲中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）羅一鈞、王必勝、莊人祥。（圖／指揮中心提供）

王必勝表示，統計2022年至2023年3月1日，本土病例死亡個案達1萬7114人，其中有7879人從沒打過任何一劑疫苗，比例達46%，已經接近一半。王必勝說「這個數字很明顯，你如果到現在都還沒打過疫苗，風險相當高。」此外，當中75歲以上死亡個案有1萬1627人，疾呼到目前為止還沒打過任何一劑疫苗的民眾，一定趁疫苗+1活動要出來打，還有相關鼓勵措施。

社區防疫組組長莊人祥今日說明莫德納次世代疫苗追加劑效益。根據研究資料顯示，無論是否會感染，接種次世代疫苗追加劑後，對BQ.1.1及XBB.1變異株，可產生7-19倍中和抗體。接種次世代疫苗追加劑與「未會接種疫苗者」相較，減少83%住院及57%的急診風險；和「至少接種2劑單價疫苗者」相較，滅少73%住院及56%急診風險。

▲Novavx對BA.1、BA.5保護力分析。（圖／指揮中心提供）

針對年長者，莊人祥表示，研究顯示，65歲以上接種次世代疫苗與「未接種疫苗者」相較，減少84%住院風險；至於65歲以上接種次世代疫苗追加劑，相較至少接種2劑單價疫苗之住院風險，與最後一劑間隔爲2個月以上減少73%、間隔6-11個月減少78%、間隔12個月以上減少83%。

莊人祥也提到，部分民眾考量身體因素，希望副作用可以低一點，也可以選擇Novavax單價疫苗作為追加劑，根據相關研究，打Novavax單價疫苗對於BA.1、BA.5變異株同樣可以產生抗體保護力。





▲莫德納次世代疫苗效益分析。（圖／指揮中心提供）