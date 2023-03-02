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工程師8年慘戴4綠帽！淚寫4000字「出軌日記」...揭女友露骨對話

一名工程師與初戀女友愛情長跑8年，卻沒想到自己接連被劈腿4次。（翻攝自臉書）

▲工程師女友在22歲開始瘋狂出軌。（翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

馬來西亞一名25歲華裔工程師與初戀女友愛情長跑8年，卻沒想到接連被劈腿，綠帽整整戴了4次才從「戀愛腦」中醒悟，並在臉書淚寫長達4千字的「出軌日記」，文章一曝光，隨即掀起關注與討論，而女主角與小王們也跟著被肉搜出來。

根據《中國報》報導，25歲的華裔工程師14歲就與初戀女友認識，小倆口在17歲時情竇初開交往，卻沒想到對方從22歲時就不斷劈腿，「她首次劈腿，對象是新山一名審計師，她瞞著我與對方到麻六甲遊玩，最終被我揭發，導致分手」，但2個月後女友認錯求和，即便朋友都苦勸「出軌只有零次和無數次」，但工程師還是選擇原諒。

怎料，朋友還真的一語成讖，工程師無奈地表示，接著女友第2個劈腿對象是同事兼房東，起初他並未懷疑，直到聖誕節公司舉辦交換禮物活動，女友抽到房東的禮物，房東豪砸6,648令吉（約新台幣4.4萬元）買名牌包，還買了iPhone 13 Pro，加上意外看到女友手機訊息裡，與房東互傳的曖昧訊息，「不可以給妳男友亂動妳，因為只有我才可以這樣」，才驚覺又被戴綠帽。

一名工程師與初戀女友愛情長跑8年，卻沒想到自己接連被劈腿。（翻攝自臉書）

▲工程師寫出長達4000字的「出軌日記」，向網友們傾訴被綠的經歷。（翻攝自臉書）

接著工程師再被女友劈腿，第3個、第4個出軌對象分別是火鍋店員，以及健身房的乾弟弟。工程師透露，女友第一次劈腿時，他認為可以再給一次機會，卻沒想換來一場惡夢，8年來被戴了整整戴4次綠帽，所幸工程師最終從「戀愛腦」中醒悟，日前他已經決定分手，並以文字的方式一吐心中8年苦水。

不過原本工程師僅是想宣洩情緒，並不想曝光前女友身分，沒想到事後還是被柯南網友肉搜出劈腿女友跟小王們的親密約會照，只見工程師前女友外型甜美可愛，留著一頭長髮，屬於清新美女，照片一曝光，隨即掀起大票網友討論。

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