回收場驚見1000萬現金！1週後冒出「12失主」...理由都超瞎

▲12人自稱是失主，理由讓人哭笑不得。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

日本北海道札幌一處資源回收場，在整理廢紙區域發現了1,000萬日圓的現金，連忙送到警局，警方發布消息的一週後，竟出現12名自稱失主的人，遺失理由讓人哭笑不得，目前警方正努力確認誰是真正的失主。

根據日媒《讀賣新聞》報導，今年1月30日，札幌一處垃圾集中資源回收場，在一堆從西區和手稻區回收的舊報紙、雜誌中，發現了1,000萬日圓，回收場人員隨即將現金送到警局。

由於撿到這些紙鈔後的20天，沒有任何失主上門認領，北海道警方因在2月21日公告遺失資訊，一週後有12人自稱是失主，理由五花八門，有人說「我用報紙包著，帶走的時候不小心掉了」、「我在旅行中遺失了」、「是患有癡呆症的父母不小心丟的」、「櫥櫃裡本來有1000萬，但現在卻找不到了」、「從停車場步行時，身上帶著用報紙捲起來的1000萬不見了」，其中有9人提交了正式的遺失報告。

報導表示，警方將根據垃圾收集路線與現金的特徵是否與失主描述符合，來確定失主的身分，如果在4月30日前不能確認失主，根據法規，5月1日將會由「撿到的人」，也就是札幌市政府，自動獲得這筆金額的權利。

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