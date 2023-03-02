　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

回收場驚見1000萬現金！1週後冒出「12失主」...理由都超瞎

北海道札幌一處資源回收場撿到1,000萬日圓，公布消息一週後有12人自稱失主。（示意圖，photoAC）

▲12人自稱是失主，理由讓人哭笑不得。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

日本北海道札幌一處資源回收場，在整理廢紙區域發現了1,000萬日圓的現金，連忙送到警局，警方發布消息的一週後，竟出現12名自稱失主的人，遺失理由讓人哭笑不得，目前警方正努力確認誰是真正的失主。

根據日媒《讀賣新聞》報導，今年1月30日，札幌一處垃圾集中資源回收場，在一堆從西區和手稻區回收的舊報紙、雜誌中，發現了1,000萬日圓，回收場人員隨即將現金送到警局。

由於撿到這些紙鈔後的20天，沒有任何失主上門認領，北海道警方因在2月21日公告遺失資訊，一週後有12人自稱是失主，理由五花八門，有人說「我用報紙包著，帶走的時候不小心掉了」、「我在旅行中遺失了」、「是患有癡呆症的父母不小心丟的」、「櫥櫃裡本來有1000萬，但現在卻找不到了」、「從停車場步行時，身上帶著用報紙捲起來的1000萬不見了」，其中有9人提交了正式的遺失報告。

報導表示，警方將根據垃圾收集路線與現金的特徵是否與失主描述符合，來確定失主的身分，如果在4月30日前不能確認失主，根據法規，5月1日將會由「撿到的人」，也就是札幌市政府，自動獲得這筆金額的權利。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399


更多鏡週刊報導
友人飲料喝一口就倒馬桶　王浩宇轟Joeman聯名「又貴又離譜」
日本真子公主駙馬擺脫「落榜男」　小室圭今正式當律師執業！嘆紐約物價高生活不易
TikTok祭新招防青少年上癮　幾點打開APP爸媽都知道

ET快訊
3階段鬆綁！　指揮中心5月降級解散
威力彩今飆10億！　「3生肖」拚億萬富翁
獨／新北小二生遭學長3打1圍毆　校長：只是遊戲衝突
「BMW車牌」來了！　21組號碼釋出
整排儀隊1人頭消失！　網放大怕爆：到底跑去哪
主管LINE傳「QoQ符號」　他白眼：幹嘛裝可愛！真相臉腫
人妻用手沒Fu喊「來我家」　小王53分鐘速砲…約二刷慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

工程師8年慘戴4綠帽！淚寫4000字「出軌日記」...揭女友露骨對話

回收場驚見1000萬現金！1週後冒出「12失主」...理由都超瞎

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

工程師8年慘戴4綠帽！淚寫4000字「出軌日記」...揭女友露骨對話

回收場驚見1000萬現金！1週後冒出「12失主」...理由都超瞎

譴責《日經》憑空捏造　退輔會：汙衊退役軍官、分化軍民團結

3階段鬆綁！王必勝：確診免隔離先上路「指揮中心最快5月降級解散」

23項罕病用藥「排隊等給付」！健保署公布最新審查結果

陸大學招台生簡章要求「擁護一國兩制」　她批：把教育當統戰工具

甜點控要吃！超罪惡「櫻花冰心大福」來了　還有鹹甜抹茶櫻花卷

建案頂樓高掛「渴望」引熱議　建商親證「跟牠有關」

對到眼好尷尬！社恐汪呆露「不失禮貌笑容」　眨眼睛吐出一排亮牙

味全龍簽約緯來3年　開幕周盧廣仲、五堅情接力開唱

《換乘2》賢圭「臉貼臉」Simon D　海恩跟著合體笑喊：父女相逢

小蠻自然產完「骶骨、尾骨都沒歸位」！一坐下秒冒3困擾：非常不對勁

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

新奇熱門新聞

工程師8年慘戴4綠帽　淚寫4000字「出軌日記」

回收場驚見1000萬現金...1週後冒出「12失主」

日麥當勞推「3款漢堡」新口味　網笑：得罪亞洲

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

風俗娘遇奇葩客人！要求套進「動漫人形抱枕」再%%

正妹只穿比基尼電鋸　網見「胸器」都驚呼

癸卯兔年出現農曆「閏二月」　全年將變384天

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

男友愛吃蟑螂…女知識+PO文求救

中國的3月藏有32個「節日」！

兒子太帥懷疑非親生　4次親子鑑定傻眼

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

東南亞猛鬼飯店！青面女鬼夜半「啃人頭」　他被蠱惑跳樓

更多熱門

相關新聞

黑猩猩排神祕「圓形魔法陣」！保育員曝背後原因

黑猩猩排神祕「圓形魔法陣」！保育員曝背後原因

黑猩猩一直被認為是與人類相似的高智慧生物，不過你知道，猩猩也會挑食嗎？台北市立動物園指出，猩猩為雜食性動物，主食以素食為主，不過他們喜歡口感脆脆的青菜類，不喜歡口感比較澀、太硬，或是帶有小絨毛的菜，其中一隻黑猩猩「娃智」，甚至還會把同伴剩下來的食材排成「圓形魔法陣」，讓保育員好氣又好笑。

點這飲料被女友提分手！他傻眼：還有更爛理由嗎

點這飲料被女友提分手！他傻眼：還有更爛理由嗎

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

KOL直言找不到投賴理由　賴清德最新行動曝光

KOL直言找不到投賴理由　賴清德最新行動曝光

前主委蹺班泡湯下台　運安會大亂鬥追殺吹哨者

前主委蹺班泡湯下台　運安會大亂鬥追殺吹哨者

關鍵字：

回收場1000萬鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞新菜單停賣9大品項！

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

收下禮物2天後「男星出車禍身亡」得年28歲

董至成認了「包養酒店妹8年」！悲痛揭離婚主因

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

麥當勞開賣「BT21甜心卡」！

蔥多餅店反擊了！疑開粉專嗆影片誇大

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

實測蔥油餅搓鈔「他練一晚上崩潰了」！萬人看傻

建商喬25年未果　松江「都更孤島」想通了求售1.6億

蔥油餅永久停業改回已打烊　負評全刪

《超偶》冠軍驚爆瞞婚多年！

更多

最夯影音

更多
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉
原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面