跨黨派「政治美女」出演舞台劇　黃捷曬四人合照：非常罕見的畫面

▲黃捷、謝子涵、徐千晴、徐巧芯受邀參與舞台劇演出。（圖／翻攝自Facebook／黃捷，下同）

記者詹宜庭／台北報導

高雄市議員黃捷2日表示，全民大劇團邀請她與民進黨青年發展部副主任謝子涵、民眾黨發言人徐千晴、國民黨北市議員徐巧芯四位跨黨派政治人物，分別在不同縣市演出嘲諷喜劇「丞相，起風了」中男主角的初戀情人。黃捷指出，「接下來我們會一起練歌、練舞、拍女團偶像照，算是非常罕見的畫面，也希望透過這齣戲，讓大家對網路環境有不同的體認。」

黃捷今日透過臉書發文表示，她受全民大劇團邀請演出嘲諷喜劇「丞相，起風了」，此劇探討網軍與網路霸凌，同時也有各種幽默時事哏。針對巡演，黃捷透露，劇團找來金鐘得主林辰唏擔任女主角，以及四位跨黨派政治人物，分別在不同縣市演出男主角的初戀情人。

黃捷補充，「接下來我們會一起練歌、練舞、拍女團偶像照，算是非常罕見的畫面，邀請大家進場觀看，希望透過這齣戲，大家對於網路環境會有不同的體認」，貼文更附上她與謝子涵、徐千晴、徐巧芯的合照。

此貼文一出立馬引發熱議，有網友留言表示「這個劇團探討這個議題會不會太黑色幽默？」、「這個女團不得了」、「有白眼橋段嗎？」、「這個叫做團結，互相站台，拉高名氣」、「不錯呦！認真問政之餘，轉換角色體驗，就當作充電」、「被議員耽誤的綜藝咖」等。