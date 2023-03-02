獨／老台中人記憶！這家牛排館強勢回歸　靈魂人物是70歲醬汁師傅

▲在2020年結束營業的台中牛排館，近來獲得新團隊接手，將在北屯區軍功路上重生，3月底重新開幕。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

許多老台中人兒時回憶、堪稱台中吃到飽始祖的「台中牛排館」將強勢回歸。有業者承續台中牛排館品牌，計畫將在台中北屯軍功路上開店，預計在3月底開幕。業者透露，店內除了有50%工作人員是過往老牛排店的員工外，當中最重要的靈魂人物、醬汁師傅，也是聘請老牛排館、高齡70多歲的老師傅。此外，業者也開出月薪5萬元薪資，要聘請牛排館廚房師傅，已有不少人搶著應徵。

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▲新團隊開設的官方臉書也釋出回歸海報。（圖／翻攝官方臉書）



近期網路上已經出現台中牛排館重磅回歸海報，引發網友熱議，大喊「童年回憶」回來了，更提到「小時候吃牛排是奢侈的，段考前三名，或是爸媽簽大家樂中獎，就會全家一起去吃！」

▲實際走訪新址，招牌尚未掛上，內部業者正積極趕工裝潢中。（圖／記者游瓊華攝）



實際走訪台中牛排館新址，位在北屯區軍功路上，外觀招牌仍未變動，內部也在趕工裝潢。新經營團隊透露，自己也是老牛排館的鐵粉，不願意讓老品牌就此消逝，因此跟創辦人商量，承續這個品牌，未來價位訂在799元吃到飽。至於網路上有質疑聲浪，並非正統的「台中牛排館」，新經營團隊也不否認，但強調內部員工有將近一半是過往老牛排館的員工，最重要的是70多歲的醬汁師傅，就是先前台中牛排館的醬汁師傅，也是台中牛排館的靈魂人物。

至於網友們敲碗期待的蒙古烤肉部分，業者表示，「元太祖蒙古烤肉」品牌也會重生，但會選在不同地點，可能落在秋紅谷、朝馬附近，請大家拭目以待。

▲蒙古烤肉是網友們兒時回憶，其醬汁是精華，讓人回味無窮。（圖／資料照片）



「台中牛排館」第一家店在1988年開幕，全盛時期設有公益店、崇德店、中科店等門市，店內主打蒙古烤肉、自助牛排、日式料理、碳烤炸品，還提供海鮮、沙拉、水果、冰品飲料等吃到飽，每到假日都座無虛席。

不過隨著餐飲型態改變，加上競爭者眾，分店一家家收攤，最後一家中科店也在2020年也因為房東與地主台糖之間租約糾紛，不得不宣告暫停營業，讓許多台牛迷惋惜。