開槍理由曝！28歲男不滿「瘋琴」猥褻少女　連夜南下朝大門轟5槍

▲槍手不滿「瘋琴」猥褻少女 連夜南下朝大門開5槍。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

曾捲入藝人澎恰恰自慰光碟案、前十大槍擊要犯綽號「瘋琴」的盧照琴，其在嘉義縣水上鄉設立的公司，今(2日)凌晨1時許傳出槍響，不明男子持槍朝公司門口連開5槍，隨後該名槍手自行投案，稱是看到電視媒體報導盧照琴猥褻少女新聞，對此感到不滿，才會連夜南下開槍。

▲槍手主動攜槍前往水上分局投案。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方初步調查，瘋琴設立於水上鄉的公司（巨得集團）門口今凌晨1時許突然傳出槍響，巨大的槍聲吸引鄰居注意，走出察看時，赫見一名男子手持長槍，對著瘋琴公司門口射擊，隨後轉身逃逸，主動攜槍前往水上分局投案。

警方表示，28歲邱男為台北人，他供稱看到電視媒體報導盧照琴猥褻少女新聞，對此感到不滿，於是開車前往盧照琴公司大門開槍宣洩情緒。

▲▼槍手開五槍後自行投案。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方到場發現，現場大門前方道路上有散布的彈殼，大門玻璃、大門門框、鐵捲門旁柱子上有凹損。警方拍照記錄並量測現場證物座標位置情形，初步判定犯嫌於現場射擊了5發子彈，警方已經查扣嫌疑人持有之槍彈，全案並將邱嫌以涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例移送嘉義地方法院檢察署偵辦，並深入追查邱嫌其他不法事證。

黑道大哥「瘋琴」過往歷史相當輝煌，曾捲入澎恰恰裸體自慰光碟案，還參與不少案件，有多起前科，曾名列十大槍擊要犯之一；2018年瘋琴還被控設局對女友的17歲女兒猥褻，對少女摸胸、蹭下體，雖然瘋琴否認犯案，但法院審理後仍依猥褻罪判刑10月定讞。