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花蓮醉男馬路當床險遭輾！警送返家被吐一身　妻：會勸他

▲▼男子飲酒過量倒臥路上險遭車輛輾壓，所幸員警趕來協助送回住處。（圖／新城警分局提供，下同）

▲男子飲酒過量倒臥路上險遭車輛輾壓，所幸員警趕來協助送回住處。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮新城鄉一名男子日前酒醉睡在車道上，數次差點遭行經車輛輾過，所幸當地員警獲報後，即時將男子送回住處，途中男子還嘔吐穢物吐得員警一身，男子妻子見到警方深夜將酒醉丈夫送回家，還被吐了一身，表示很不好意思，非常感謝警方的幫忙。

日前新城警分局和平派出所於凌晨1時許接獲民眾報案，表示在和平村一戶民宅前，有民眾倒在馬路上，差一點遭路過車輛輾過，希望警方可以到場處理，派出所員警獲報後立即前往排除。

▲▼男子飲酒過量倒臥路上險遭車輛輾壓，所幸員警趕來協助送回住處。（圖／新城警分局提供，下同）

和平所所長王祝光到場時，發現一名男子酒醉睡在北上車道，因該處路段照明不佳，若用路人未注意，恐會撞上該男子，所長為防止意外發生，當下與報案人合力將酒醉男子給扶起來，並將男子送返住處休息。

途中男子因飲酒過量，不慎嘔吐在所長身上，所長為保障男子安全，仍不顧衣褲上之穢物，趕緊將他送回住處，抵達男子家中後，其家人都已熟睡，經鄰居協助叫醒家屬，才由男子妻子開門，見到警方深夜將酒醉丈夫送回家，還被吐了一身，非常感謝警方的幫忙，表示等丈夫清醒後會提醒飲酒勿過量，切勿再造成他人麻煩。

新城警分局長吳思翰呼籲，民眾飲酒應注意自身酒量，適量並保持意識清醒，以確保自身生命財產安全，返家時也可聯繫親友護送或搭乘計程車、指定代駕，千萬不要拖著無力的身軀自行返家，以免途中發生危險。
 

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