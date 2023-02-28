T1大亂鬥涉「社維法」警喊辦　律師曝動手球員下場：難逃開罰

▲T1職籃台啤英熊蔣淯安與桃園雲豹陳孝榕在場上衝撞推擠，兩隊清空板凳爆發衝突。（圖／記者李毓康攝）



記者黃宥寧、陳韻如、黃資真／台北報導

桃園永豐雲豹、台啤英熊本月19日爆發T1職籃史上最大鬥毆衝突事件，聯盟也火速做出懲處。有網友看不下去，向警方告發球員鬥毆違反社會秩序維護法。警方受理之後，將傳喚鬥毆的2名球員及球團負責人，至少3人以上到案說明。律師沈川閔表示，社維法第87條的其中2款，構成要件較寬鬆，此部分恐難逃罰則。

據了解，警方日前接獲網友報案，指球員鬥毆事件已違反社會秩序維護法，警方受理後，將向T1聯盟索取比賽當天的相關影像，並針對懲處名單進行交叉比對，後續將傳喚鬥毆的2名球員及球團負責人，至少3人以上到案說明。

依據社維法第87條第2款規定，互相鬥毆者最高可處1萬8千元以下罰鍰，不過，此案件屬於運動賽事競爭場，後續會針對雙方說法，來進行裁罰。

律師沈川閔表示，依刑法第150條修正理由，該法條所 規範的聚眾鬥毆，包括自動與被動聚集之情形，亦不論是否事前約定或臨時起意者均屬之，倘若依此文義，在場互毆的球員均會構成聚眾鬥罪；然深考該法條所保護之法益，乃人民安寧及公共秩序，倘若球員互毆之情形在我國已經習以為常，則可認對人民安寧及公共秩序並無危害，而無處罰的必要。

但「臨時起意」究竟算不算聚眾鬥毆？律師說，根據過往判決，倘3人以上，在公共場所或公眾得出入之場所聚集，進而實行強暴脅迫（例如：鬥毆、毀損或恐嚇等行為）者，不論是對於特定人或不特定人為之，已造成公眾或他人之危害、恐懼不安，應即該當犯罪成立之構成要件，可依法判刑。

行政罰的部分，社會秩序維護法第87條第1款的「加暴行於人」、第2款的「互相鬥毆」，構成要件均較為寬鬆，本案互相鬥毆的球員就此行政責任恐均難以避免。

本月19日的比賽終場50.3秒，台啤蔣淯安、雲豹陳孝榕爆發衝突，兩人遭拉開後，台啤助理教練林玠禾卻衝上場朝陳孝榕攻擊，隨後陳孝榕也出手回擊擊中林玠禾頭部，雙方多名球員、隊職員衝入場內，共12人遭奪權出場，最終共有8人遭到嚴懲。