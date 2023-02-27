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社會 社會焦點 保障人權

落網畫面曝！「陸戰隊上兵」網上賣槍　見警拔腿狂奔慘遭活逮

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

屏東一名海軍陸戰隊徐姓上兵涉嫌在網路販售槍枝，警方發現後，遂佯裝買家，與其聯繫欲購買槍枝，雙方約定好25日進行交易，當場人贓俱獲。案發當時的畫面曝光，可以發現當警方表明身分後，徐嫌與同夥拔腿就跑，但仍抵不過警方壓制，最終狼狽上銬遭逮。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦，最後以10萬元交保。

▲▼ 陸戰隊上兵賣槍遭活逮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲陸戰隊上兵賣槍遭活逮。（圖／記者陳崑福翻攝）

據了解，25日深夜，警方發現有人在網路販售槍枝，假扮買家以6萬5千元代價要購買一把手槍以及子彈20顆，雙方相約見面交貨時，當場將他逮捕。而透過附近監視器畫面可以看到，當警方表明身分時，兩名犯嫌拔腿就跑，但警方早已有所準備，從四面八方湧上將人壓制，最終順利逮捕犯嫌。

▲▼ 陸戰隊上兵賣槍遭活逮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

誇張的是，經警方調查，發現其中徐姓犯嫌竟為海軍陸戰隊上兵，目前先依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦，而徐嫌最後以10萬元交保。

日前才發生新竹空軍劉姓上兵、賴姓一兵，2人竟擁改造手槍，甚至在網上炫耀，北市士林警掌握情資，經多次通話及視訊後，確定對方有槍，並約清水休息區以12萬交易。2人落網後，也在車上起獲18顆子彈、50顆空包彈，全案依違反槍砲彈藥管理條例移送台中地檢署偵辦，未料才隔數日，換成陸戰隊士兵賣槍，顯見軍紀螺絲掉滿地。

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