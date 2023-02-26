網購壯陽藥下場慘！境外網站「賣家難查」　最重恐關10年、罰1億

▲壯陽藥犀利士。（圖／取自食藥署網站）



記者嚴云岑／台北報導

網路亂買壯陽藥，小心無效還挨罰！食藥署近期查獲3處架設於境外的網站違法販售壯陽藥「犀利士」，伺服器分別架設在美國與巴哈馬，由於無法查獲販售業者，海關僅能就收件者追處刑事責任，呼籲民眾若有「硬」需求，還是循正當管道求醫並取得合法藥品。

壯陽藥犀利士為處方用藥，但未納入健保給付，須經醫師開立後由民眾自費購買，但許多男性對性事問題難以啟齒，選擇自行上網買藥，進而吃上刑事責任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署在「食藥膨風廣告專區」公布3款涉嫌違規犀利士廣告，呼籲民眾注意。食藥署科長楊博文表示，近期海關查獲不少海外送來的犀利士藥品，由於無法判斷民眾輸入後是要自用或販售，加上網站架設在境外，無法追蹤販售源頭，只能將收件人送司法機關偵辦。

依據《藥事法》規定，未持有藥證者不得在網路上販售藥品，違者可依據同法第82條，處10年以下有期徒刑、1億元以下罰金。楊博文提醒，境外網站資訊以假亂真，民眾購買後不僅會傷身，還可能觸犯藥事法。由於境外網站無法下架，只能透過公開資訊呼籲民眾注意，也提醒有需求者應循正當管道購買藥品，以免傷了荷包又傷身。

▼食藥署公布違規網站清單。（圖／取自食藥署網站）