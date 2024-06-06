審查商標看見「生活經驗的累積」　網唸一遍秒懂：原來是濕紙巾

▲粉專表示，商標審查「也是生活經驗的累積」。（圖／翻攝自Facebook／經濟部智慧財產局）

記者曾筠淇／綜合報導

很多商家取名時，都會努力發揮創意，盼能讓其他人看過就留下深刻印象。近日經濟部智慧財產局發文分享「台灣味的商標」，直呼「商標審查除了法律、行銷、專業外，也是生活經驗的累積」。貼文曝光後，也引發討論。

經濟部智慧財產局在臉書粉專上發文表示，阿公要到「士林」還是「樹林」？阿嬤的「是不是」總是說成「素不素」；兒子把「蝴蝶」的注音寫成「ㄏㄨˊㄉㄟˇ」，讓人搞不清楚「花生省魔術」（發生什麼事）。

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粉專表示，近日進行商標審查工作時，他們發現有不少文字商標都很有創意，「早餐要吃好初早餐，搭配營養的轟蜜茶，吃完用尚讚的舒主金，就小酥胡一整天，你知道花生什麼事？」粉專說，他們現在已經能意會這些商標，「商標審查除了法律、行銷、專業外，也是生活經驗的累積」。

貼文曝光後，也引發網友討論，「我懷疑你在業配」、「轟蜜茶純蜂蜜好喝」、「轟蜜XD很可愛」、「這一類型的商標就很容易遇到審查委員駁回理由寫針對正確文字『濕紙巾』聲明不專用，或是予人觀念有濕紙巾之意，然後就駁回，所以還是多少靠運氣」。其中也有人直呼，「我快笑死，我還跟著唸了一遍，原來是濕紙巾啊」。